Şiddet çözüm değil

İŞGALCİ İSRAİL’İN KATLİAMLARI, SİVİLLERİ HEDEF ALAN VE HAKLI FİLİSTİN DAVASINA GÖLGE DÜŞÜREN ŞİDDET EYLEMLERİYLE DURDURULAMAZ.

Olan, yine sivillere oluyor

Barışın şartı işgalin bitmesi

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin son gelişmeler

Siyonist haritaya tepki

Çatışmalara son verilsin

BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü, İsrail ve işgal altındaki Filistin’deki gelişmeler için, “Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Tüm taraflara, hemen çatışmaya son verip her yer ve zamanda sivilleri koruma çağrısında bulunuyorum” dedi.

İsrail’e koz ve bahane verildi

Hamas’ın İsrailli sivilleri hedef alan saldırıları için “Haklı Filistin davasına gölge düşüren eylemler” yorumu yapılırken, bu saldırıların işgalci İsrail’e insafsızca sürdürdüğü zulüm ve katliamları daha da şiddetlendirmesi için yeni bir koz ve bahane verdiğine dikkat çekiliyor.

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Barışın şartı işgalin bitmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gerilimin tırmanışının ana nedenlerinin “siyasî ufkun daralması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını kullanamaması ve İsrail saldırganlığının devam etmesi ile uluslararası sessizlik” olduğunu belirterek, “İşgalin bitmesi ve Filistin’e BM’ye tam üyelik hakkının tanınması, bölgede güvenliği, istikrarı ve barışı sağlayacak şeydir” dedi.

Defalarca uyardık

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İsrail’in şiddet ve aşırılıkçı politikalarını uygulamaya devam etmesinin, bölgeyi istikrara yönelik ciddi fırsatlardan mahrum bırakan saatli bir bombayla aynı anlama geldiği konusunda daha önce defalarca uyarıda bulunuldu.”

Lübnan’ı da vurdu

İsrail ordusu, Lübnan’dan sınır ötesi havan topu ve roket atışı yapılan bölgeye topçu atışına başladığını bildirdi. Lübnan’dan yapılan atışı Hizbullah üstlendi. Ordudan yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) topçuları Lübnan’da atışın yapıldığı bölgeyi vuruyor” denildi.

Herzog İran’ı hedef gösterdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas’ın abluka altındaki Gazze Şeridinden İsrail’e karşı yürüttüğü saldırıları İran’dan aldığı emir ve destekle başlattığını söyledi.

‘Haritalı plan’ devrede mi?

Netanyahu’nun BM’de yaptığı konuşmada Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’yı İsrail toprağı olarak gösteren haritası tepki çekmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, haritayı “reddettiklerini” belirterek, “Bu, müzakere edilmiş iki devletli çözüme ulaşma çabalarımız açısından kesinlikle faydalı değildir” demişti.

Netanyahu: ‘Her yeri Enkaza çevireceğiz’

israil Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas’ın kabiliyetlerinin tamamen yok edilmesi için var gücünü kullanacağını ve “bu kara gün için intikam alacağını” söyledi. “Bu savaş zaman alacak. Zorlu olacak” diyen Netanyuhu “Hamas’ın saklandığı ve operasyonlarını yürüttüğü her yeri enkaza dönüştüreceğiz” tehdidinde bulundu. Netanyahu Gazze’de yaşayan insanlara “Hemen şimdi oradan çıkın” dedi. Ancak Filistinlilerin yıllardır amansız bir İsrail ablukası altında tutulmakta olan Gazze’den çıkmaları için bir yol bulunmuyor.

Olan, yine sivillere oluyor

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırılarında vefat edenlerin sayısının 256’ya ulaştığı bildirildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in başlattığı saldırılarda 20’si çocuk 265 kişinin can verdiği, 1788 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Hamas saldırılarında yaralanan İsraillilerin sayısının 1864’e çıktığı ve en az 300 kişinin can verdiği duyuruldu.

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Şiddet çözüm değil

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, “Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede hızla artan gerginlikten çok ciddi endişe duyduğunu belirterek, iki tarafta da sivil kayıpların sayılarının yüzlere ulaştığına dikkati çekti.

Sivilleri koruyun

Griffiths, “Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Tüm taraflara, hemen çatışmaya son verme ve her yer ve zamanda sivilleri koruma çağrısında bulunuyorum” ifadesini kullandı, aksi halde çok daha fazla kan döküleceği uyarısında bulundu.

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İsrail işgali istikrarsızlığın temel nedeni

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ile Filistin tarafı arasındaki gerilime ilişkin, “İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmamasının bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olduğu” değerlendirmesinde bulundu. İİT’den yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tehlikeli gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği, yüzlerce Filistinlinin ölmesine ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırganlığının kınandığı kaydedildi. Açıklamada, “İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmaması, söz konusu ülkenin Filistin halkına, topraklarına, kutsallarına ve meşru haklarına yönelik suçlarını sürdürmesinin bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni” olduğu vurgulandı. Olaylardan İsrail’in sorumlu tutulduğu açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması noktasında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi istendi.

Defalarca uyardık

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Arap Birliği, Hamas ile İsrail’in karşılıklı saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Ebu Gayt’ın, İsrail’in Gazze’deki saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “İsrail’in şiddet ve aşırılıkçı politikalarını uygulamaya devam etmesinin, bölgeyi istikrara yönelik ciddi fırsatlardan mahrum bırakan saatli bir bombayla aynı anlama geldiği konusunda daha önce defalarca uyarıda bulunuldu.” Açıklamada, taraflar arasındaki silahlı çatışma döngüsünün, bölgeyi yakın gelecekte istikrar veya barışa yönelik fırsatlardan uzaklaştırdığı kaydedildi. Öte yandan açıklamada, İsrail’in İslam’ın kutsalına ve iki devletli çözüme karşı provokatif politikalarına gerçek bir tepki verilmemesi durumunda, bölgedeki mevut durumdan uluslararası toplumun sorumlu tutulacağı belirtildi. Kahire - aa

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İsrail nasıl hazırlıksız yakalandı?

1973’te Mısır’ın sürpriz saldırısının yıldönümünde İsrail bu sefer Hamas’ın beklenmedik saldırısıyla karşılaştı. Hamas’ın saldırısı ve ardından başlayan İsrail operasyonlarında toplamda yüzlerce can kaybı var.

Bazı gözlemciler olayı İsrail’e ilk işgal girişimi olarak niteliyor. Hamas’ın “Aksa Tufanı” adını verdiği saldırılar Cumartesi günü sabah saatlerinde havadan, karadan ve denizden başladı. Hamas’ın yönetimindeki Gazze’den yüzlerce füze fırlatıldı. Hamas militanları İsrail’e sızdı, diğer yandan denizden de İsrail’e sızma girişimi oldu. Gazze, Hamas ve İsrail arasında 2007’den bu yana 4 büyük çatışmaya sahne oldu. Ancak İsrail’de çok sayıda sivil cansız bedenlerin kameralara yansıması pek alışık bir durum değil. VOA Türkçe’nin haberine göre, Hamas’ın beklenmedik kapsamlı saldırısı, İsrail’in bu kadar hazırlıksız nasıl yakalandığı sorularını da gündeme getirdi. Özellikle tartışmalar İsrail istihbaratı üzerinde yoğunlaşıyor.

Haber Merkezi

Herzog İran’ı hedef gösterdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas’ın abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı yürüttüğü saldırıları İran’dan aldığı emir ve destekle başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Herzog, Hamas’ın İran’daki komutanlarından emir ve destek alarak İsrail’e karşı “sebepsiz kanlı bir saldırı” başlattığını ifade etti. İsrail vatandaşlarına tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail’in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi. Herzog, uluslararası topluma “Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran’ı koşulsuz kınama” çağrısı yaptı. Kudüs - aa

Netanyahu’dan tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin’in sürpriz saldırısıyla başlayan cumartesi gününün ardından ülkesinin “uzun ve zorlu bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirtti. T24’ün haberine göre Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Hamas’ın kabiliyetlerinin tamamen yok edilmesi için var gücünü kullanacağını ve “Bu kara gün için intikam alacağını” söyledi. Netanyahu, “Bu savaş zaman alacak. Zorlu olacak” diye uyarıda bulundu. “Hamas’ın saklandığı ve operasyonlarını yürüttüğü her yeri enkaza dönüştüreceğiz” diyen Netanyahu, Gazze’de yaşayan insanlara “Hemen şimdi oradan çıkın” dedi. Ancak Filistinlilerin blokaj altındaki Gazze’den çıkmaları için bir yol bulunmuyor.

Haber Merkezi

Barışın şartı işgalin bitmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları ve giderek tırmanan gerilimi ele aldı. Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre Abbas ile Macron telefonda görüştü. Abbas, görüşmede gerilimin tırmanışının ana nedenlerinin “siyasi ufkun daralması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını kullanamaması, başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletinde bağımsızlık ve egemenlik elde edememesi ve İsrail saldırganlığının devam etmesi ile uluslararası sessizlik” olduğunu söyledi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, şu ifadeleri kullandı: “Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarında İsrail’in işgaline son verilmesi ve halkımızın bağımsızlık, egemenlik ve Birleşmiş Milletlere tam üyelik hakkının tanınması, bölgede güvenliği, istikrarı ve barışı sağlayacak şeydir.” Filistin lideri, uluslararası hukuki kararların İsrail’e uygulanmaması ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin ve baskının devam etmesinin, sonuçlarını kimsenin kaldıramayacağı bir patlamaya yol açtığına dikkati çekti. Abbas ayrıca, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasının gerekliliğini vurguladı. Ramallah - aa