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16 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Şiddet dilinden uzak durulmalı

16 Aralık 2023, Cumartesi 18:09
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer HAYATIN her alanında şiddetin bu kadar artmasında ekonomik kriz, madde bağımlılığının yaygınlaşması, toplumsal sorunlar ve TV’lerde kavga ve şiddet içerikli dizelerin bu süreci olumsuz tetiklediğini kaydetti.

Şiddet olaylarının bu kadar artmasında, ekonomik kriz, madde bağımlılığı, toplumsal sorunların önemli bir etken olduğuna işaret eden Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TV’lerdeki kavga ve şiddet içerikli dizilerin de bu süreci tetiklediğini belirtti. Meclis’te bütçe görüşmelerinin devam ettiğini ancak yeni bütçede de emekli, çiftçi, dar gelirlinin, atanamayanların, taşeronların, esnafın sorunlarına çözüm üretecek bir düzenleme olmadığını ifade etti. Ülkede  gündemin sürekli değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Gürer, ülkemizde bütçeden çok şiddet olaylarının konuşuluyor olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında kadına yönelik şiddetle ilgili olarak emniyete 602 bin 839 başvuru olduğunu aktaran Gürer, bu başvuruların 358 bin 178’inin muhtemel şiddet olayları olarak değerlendirilerek alınan tedbirlerle şiddetin önlendiğini kaydetti.   

ŞİDDET DİLİNDEN UZAK DURULMALI   

10 yılda 4197 kadının öldürüldüğünü, bu yılın ilk 10 ayında öldürülen kadın sayısının ise 350 olarak açıklandığını belirten Gürer, şiddetin bu kadar artmasında ekonomik kriz, madde bağımlılığının yaygınlaşması, toplumsal sorunlar ve TV’lerde kavga ve şiddet içerikli dizelerin bu süreci olumsuz tetiklediğini kaydetti. Gürer, Cumhurbaşkanından başlayarak kullanılan dilin ayrıştırma noktasında olmaması ve öteki anlayışıyla kurulmamasının önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Süper Lig’in 15. Haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından Ankaragücü Kulübü Başkanının maçın hakemine yumruklu saldırısın ise bardağı taşıran son damla olduğunu vurgulayan Gürer, birkaç gün önce de bir tanınmış futbolcunun trafikte yol verme yüzünden şiddete maruz kaldığını anımsattı. Gürer, bu sürecin bu şekilde devam etmesinin toplumsal sorunların artmasına neden olabileceğini belirtti. İçişleri Bakanlığına yönelttikleri soru önergesine verilen yanıtta son 5 yıl içerisinde yorgun mermi nedeniyle 120 kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiğini aktardı. İçişleri Bakanlığının verilerine göre yılda 280 bin silah ruhsatı kartının düzenlediğini ifade eti.

TV PROGRAMLARI İRDELENMELİ   

Herkesin beline tabanca taktığı bir ülke durumuna gelmenin akılcı bir yaklaşım olmadığına işaret eden Gürer şunları söyledi: “Ruhsatsız silahların yanısıra ruhsatlı silahlar verilirken denetim daha sıkı olmalı. Özellikle şiddete yönelik yasal mevzuatların gözden geçirilmesi yeni önlemlerin geliştirilmesi şiddeti teşvik eden görüntülerin de yer aldığı sosyal medyaların ve TV programlarının da dahil her alanda mutlak surette irdeleme değerlendirilme yapılması şarttır. Bu ülke hepimizin, bu ülkede yaşanan sorunlar bir kişiyi değil hepimizi ilgilendirir. On anlamda siyaset başta olmak üzere saldırı, nefret, kin, öteleme ayrılıkçı anlayıştan her kesini uzaklaşması sağlanmalı.”   

ANKARA - MEHMET KARA

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