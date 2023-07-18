Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Sığınmacı sayısının 5 milyona dayanmasıyla Türkiye genelinde 1169 mahallede sığınmacı sayısının Türk vatandaşının sayısına oranla yüzde 20’yi aştığı bildirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde sığınmacı sayısının 4 milyon 893 bin olduğunu açıkladı. Sığınmacı sayısının 5 milyona dayanmasıyla Türkiye genelinde 1169 mahallede sığınmacı sayısının Türk vatandaşının sayısına oranla yüzde 20’yi aştığı ve bu mahallelerin “yabancı kaydına” kapatıldığı da bildirildi. Söz konusu mahallelerin 54’ünün İstanbul’da olduğu belirtildi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; CHP milletvekili Cumhur Uzun, sığınmacı ve yabancı sınırlanmasının yüzde 25’ten yüzde 10’a düşürülmesi gerektiğini belirterek “Göç İdresi, yaptığı son açıklama ile yabancı sayısının açıklanan rakamların çok üzerinde olduğunu tescilledi” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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