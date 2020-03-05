Sığınmacıların çocuklarına yardım devam edecek

Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Avrupa'ya gitmek için aileleriyle Yunanistan sınırında bekleyen çocuklara yönelik desteklerinin süreceğini söyledi.

Dernek tarafından Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel, Levent'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların çocuklarına da yardım eli uzattıklarını aktaran Levent, şöyle konuştu: "Oradaki çocuklara su ve mama desteği verilmesini derneğimizce istedik. Çok tepki aldık. Bizlere 'siz onları besliyorsunuz' diye tepki verdiler. Bize 'o kadar çocuk yapmasalarmış' diyenler oldu. Ama doğmuş. Çocuğun dini, ırkı, milleti olmaz. Çocuk o. Onun suçu yok. Aynı zihniyet bir sokak köpeğini alıyor, başka bir sosyal paylaşımda köpeğin acizliğini yazıyor, anlatıyor. Onları da çocukları da görmezden gelmek, artık geldiğimiz son nokta. Bizler onların tedavisi için sınırda su, mama, bez gibi temel ihtiyaçları karşıladık. Devam da ediyoruz. Çünkü biz insanız. İnsan onuru, her şeyden üstündür."