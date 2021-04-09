Siirt'ten acı haber!

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit düştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Şehidin Niğde'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in (28) şehadet haberi Bor ilçesindeki ailesine ulaştı.

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve askeri yetkililer, Ahmet Kuddusi Mahallesi'ne gelerek acı haberi şehidin annesi Hatice Erdem'e verdi.

Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Erdem, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit haberinin verilmesinin ardından, komşuları aileye taziyelerini iletti, eve Türk bayrağı asıldı. Bor Belediyesi Taziye Tırı evin önüne park etti.

Öte yandan geçen yıl evlenen şehidin yaklaşık 2 hafta önce annesini görmeye geldiği, babası Mustafa Erdem'in yaklaşık 12 sene önce vefat ettiği öğrenildi.

Fuat Oktay: Aziz milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Siirt'in Eruh ilçesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanlardan taziye mesajları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren-6 Operasyonu kapsamında Siirt Eruh'ta çıkan çatışmada şehit düşen kahraman jandarmamız Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizin makamını ali eylesin, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, "Siirt Eruh’ta kahraman Mehmetçiğimizin sürdürdüğü terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem’e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından "Siirt'in Eruh ilçesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, "Siirt Eruh’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşumuz Erkan Erdem’e yüce Allah'tan rahmet, ailemize sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Siyasilerden taziye

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya paylaşımında, "Siirt'ten gelen acı haber yüreğimizi dağladı. Hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmedimiz Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siirt'in Eruh ilçesinde hain terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından, "Siirt'te alçak terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Erkan Erdem'e Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesaplarından Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun ve Kalın başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Siirt Eruh'ta Eren-6 Operasyonu'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hain terör örgütü PKK'nın kökünü en kısa sürede kazıyacağız. Terörün içerideki ve dışarıdaki destekçilerinden de aziz şehitlerimizin hesabını tek tek soracağız. Milletimizin desteği ve duasıyla terör örgütleriyle olan mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, "Hain terör örgütü PKK’nın Siirt Eruh'ta şehit ettiği kahraman askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." paylaşımında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da şehit uzman çavuşa Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

MSB'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Siirt Eruh kırsalında gerçekleştirilen 'Eren-6 Şehit Jandarma Asb. Çavuş Celal Özcan' operasyonunda bir grup teröristle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.