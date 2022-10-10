Sıkıyönetimde bile böylesi görülmedi

ANKA Haber Ajansı kurucusu Altan Öymen, kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen kanun teklifine ilişkin konuştu.

Öymen konuyla ilgili olarak “Son durumda, basına karşı bir kanun hazırlanıyor. Bütün bilgisayar sistemine, internete konulan bir yasak. Başka hiçbir ülkede yok böyle bir şey. Deniliyor ki ‘Hayat pahalılığı var deyince halkı heyecana ve kötümserliğe sürüklemiş olursunuz’. Bu, dehşet verici bir durum. Eskiyi yaşamış olanlar için bunun örneği bizim tarihimizde yok. Zor zamanlar yaşadık, sıkıyönetim zamanları falan, hiçbirinde bu kadar koyu bir şekilde özgürlüklerin berhava edildiğini görmedik. Önümüzdeki seçim zamanına iyi hazırlanacağımızı ümit ediyorum. Güzel günler göreceğimize de yürekten inanıyorum. Bu kadar anormallik çok fazla sürmez” dedi.

Ankara - Anka