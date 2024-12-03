Silah şirketlerinin kârlı yılı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2023’te silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artışla 632 milyar dolara yükseldi. Böylece geçen yılki artış 2022’de tedarik zinciri aksaklıkları ve artan maliyetlerle silah satışlarındaki yüzde 3,5’lik düşüşün ardından geldi.

Raporda, silah gelirlerindeki artışların tüm bölgelerde görüldüğü, Ukrayna ve Gazze’deki savaşlar ile Asya’daki gerilimler nedeniyle arttığı kaydedildi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı. Raporda, silah gelirlerindeki artışların tüm bölgelerde görüldüğü, Ukrayna ve Gazze’deki savaşlar ile Asya’daki gerilimler sebebiyle arttığı kaydedildi.