Silahlanma yaşı 12’ye indi

Hakkında dosya açılan 3 bin 352 çocuktan 455’nin 12-14 yaş grubunda olduğu açıklandı.

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, bireysel silahlanmanın çocuklara kadar indiği ortaya koydu. Verilere göre, 2022 yılında toplam 3 bin 352 çocuk, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun” kapsamında hâkim karşısına çıkarıldı. BirGün’ün haberine göre, silah ya da bıçak bulundurduğu gerekçesiyle hâkim karşısına çıkarılan çocuk sayısında 2021 yılına oranla 2022 yılında yüzde 131’lik artış yaşandığı belirtildi. Verilere göre, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun (6136 Sayılı Kanun)” kapsamında ceza mahkemelerinde açılan dosya sayısı, 2022 yılında 69 bin 892 oldu. Bu dosyalardaki 3 bin 352 sanığın 18 yaşın altında olduğu açıklandı. Silah ya da bıçak kullandığı, bulundurduğu ya da ticaretini yaptığı gerekçesiyle hakkında dosya açılan 3 bin 352 çocuktan 455’nin 12-14 yaş grubunda, 2 bin 897’sinin ise 15-17 yaş grubunda olduğu bildirildi.

Haber Merkezi