Silahlı şiddetin çoğu ruhsatsızlarla

İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, son aylarda neredeyse her gün kamuoyunun bir şiddet vakası ile sarsıldığını, vatandaşların güvenli şekilde bulunmaları gereken kamuya açık alanlarda silahlı grupların çatışmasına şahit olduklarını belirterek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Türkiye’de Eylül 2023 tarihi itibarıyla, ruhsatsız silah sayısı kaçtır? Son 5 yılda yaşanan silahlı şiddet olaylarının kaçı ruhsatsız silahlar ile gerçekleştirilmiştir” diye sordu.

CHP’li Gökçek, Türkiye’de ruhsatsız silah kullanımının yaygınlaştığı iddialarını ve şahsi silahlanmanın ulaştığı boyutu TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Gökçek, “Umut Vakfı tarafından derlenen istatistiklere göre; 2022 yılında medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansımıştır. Ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında en az 2 bin 278 kişi hayatını kaybetmiş, en az 4 bin 231 kişi de yaralanmıştır. Yani 2022 yılında, ülkemizde her gün en az 6 vatandaşımız silahlı şiddet sebebiyle hayatını kaybetmiş, en az 11 vatandaşımız da yaralanmıştır. Ateşli silahların türevine bakıldığında; 143’ü beylik silahı olmak üzere 2 bin 528 olayda tabanca, 840 olayda ise kaleşnikof dahil çeşitli tüfekler kullanılmıştır. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan, her on silahtan 9’nun ruhsatsız olduğunu, her 100 vakanın sadece 4’ünde ruhsatlı tabanca kullanıldığını, ülkemizde 10 silahtan 9’unun ruhsatsız olduğunu belirtmektedir” dedi.

