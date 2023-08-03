Şile açıklarında tespit edilen mühimmata ilişkin MSB'den açıklama

MSB'den, İstanbul Şile açıklarında tespit edilen top mermilerine ilişkin, bölgede arama yapan SAS komandolarının buldukları 28 adet 2. Dünya Savaşı’ndan kalan top mermisinden 11'ni çıkardığı, kalanları yerinde kontrollü olarak imha ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

Şile açıklarında tespit edilen mühimmat

Sahil Güvenlik tarafından 29 Temmuz'da Şile Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimmata ilişkin de bilgilendirmede bulunan Albay Aktürk, şunları kaydetti:

"Bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmattan çıkarılabilecek durumdaki 11 tanesi çıkarılarak SAS Grup Komutanlığı'na getirilmiş, 17 tanesi ise kontrollü olarak dün yerinde imha edilmiştir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin doğal afetlerle mücadele çalışmalarına sağladığı katkıya da değinen Aktürk, "Son dönemde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 49 helikopter ile katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir.” bilgisini paylaştı.

"Tehdit oluşturan bir durum yok"

Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını aktardı.