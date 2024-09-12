Şimdi birlik beraberlik zamanı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına katıldı.

Babacan, siyasi çağrıda bulunarak “Farklı farklı yerlerde merkez sağ arayışında olan insanlar var; biz onlarla da irtibattayız. Ben buradan bir çağrı yapıyorum. Bu ülkeyi seven, bu vatanı seven, bu ülkenin değerleriyle yoğrulmuş, Cumhuriyetimizin değerlerine inanan insanların daha yakın, bir arada olması lazım. Şu anda Türkiye için birlik ve beraberlik zamanıdır. Gelin bir olalım, beraber olalım” dedi. İstanbul - Aslan Özdemir

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