Şimdi de Bedir istismarı

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, Yenikapı’da 313 bin kişi ile kılınan teravihi Bedir Gazvesindeki 313 mücahite benzetti.

Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan, Yenikapı Meydanı’ndaki enderun teravihini, “Hedef 313 bin kişiyle bir enderun teravihi. Bedir’de 313 mücahit vardı. Şimdi hep birlikte bu 313’ün yanına 3 sıfırı da koyarak, 313 binle Yenikapı Meydanı’nda enderun teravihini Diyanet Vakfının organizesinde orada yaşayacağız” demesi Bedir istismarı olarak değerlendirildi. Erdoğan, konuşmasında, “Yedi düvele karşı ‘Başaramayacaklar.’ diye haykırırken, arkamızda diğer şehirlerimizle birlikte 15 milyonluk İstanbul’un da olduğunu biliyorduk. Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Hem sahada hem sandıkta hep yanımızda olan İstanbul’a ne kadar şükran duysak, ne kadar hizmet etsek, minnet borcumuzu ödeyemeyiz. İstanbul’a aşkımızı, sevgimizi, muhabbetimizi, vefamızı anlatacak kelimeler bulmakta dahi zorlanıyoruz. İstanbul’u anlatan şiirler bile artık meramımızı ifade etmeye kâfi gelmiyor” diye konuştu.

MEKÂN YENİKAPI

İstanbul Müftülüğünün organizasyonuyla Yenikapı Meydanı’nda 313 bin kişi teravih için bir araya geldi. İslâm tarihinde fetihlerin anahtarı olarak adlandırılan ve Hazreti Peygamber’in (asm) başında bulunduğu Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş olan Bedir Gazvesine katılan sahabeleri sembolle 313 bin kişinin katılımının hedeflendiği teravih düzenlendi. Programda, İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Osmanlı geleneği olan enderun usûlü teravih kılındı. Vatandaşların meydana ulaşımı için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu taşıma araçları da hizmet verdi.