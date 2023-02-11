Şimdi de hastalık riski

Afet bölgelerinde depremzedeler artık barınma, su, tuvalet, çöp, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklarının kontrolü gibi çok sayıda halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya. bölgede şimdiden çöp yığınları oluşmaya başladı.

Depremden sonraki erken dönemde arama-kurtarma çalışmaları elbette ki elzem. Ancak depremzedeler artık barınma, su, tuvalet, çöp, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklarının kontrolü gibi çok sayıda halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya. Diken’in haberine göre, afetleri takip eden birkaç gün içinde bulaşıcı hastalıklar da başlıyor. Afet bölgelerinde temiz su, sanitasyon (atık su ve kanalizasyonun bertarafı) ve hijyenin sağlanması öncelikli yapılması gereken işlerden. Bölgede çöp yığınları oluşmaya başladı. İnsanlar en temel ihtiyaçları olan tuvaletlerini yapacak yer bulamıyor. Halk sağlığını korumaya yönelik etkin önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor.

En önemlisi temiz suya erişim

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay, arama-kurtarma çalışmaları gibi temel halk sağlığı önlemlerinin de hayat kurtardığını hatırlattı. Tedbirlerin daha ilk günden alınmaya başlanması gerektiğini vurgulayan Okyay, bölgede kalanlar için yeterli ve güvenli içme-kullanma suyu sağlanmasının öncelikli önemde olduğunu söyledi. Kirli sularla tifo, dizanteri, kolera gibi ciddi hastalıklar bulaşabiliyor. Kirli sularla çiğ yenen gıdaların yıkanmasıyla da hastalıklar bulaşabiliyor. Güvenli suyun salgınların önüne geçebileceğini belirten Okyay, şunları dedi: “Böylece sağlık sistemine ek yüklerin oluşması da önlenebilir. Acilen hem ambalajlı su tedariki hem de bölgedeki suların niteliğinin kontrolü ve gerekli önlemlerle kullanılabilmesi sağlanmalı.