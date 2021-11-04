CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMINA GÖRE KAMUDA İŞÇİ ÜCRETLERİ YÜZDE 14.2, MEMUR ÜCRETLERİ YÜZDE 1.6 ORANINDA GERİLEDİ.

Cumhurbaşkanlığı verileriyle yoksullaşma itirafı

TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLER

Kamudakİ işçi ve memur ücretleri bir önceki yıla göre eridi. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, kamudaki işçi ücretinin bir önceki yıla göre yüzde 14.2 eridiği bilgisi yer aldı. Programa göre, memur ücretleri de yüzde 1.6 oranında geriledi. Programda, işçi ücretlerindeki kaybın gerekçesi olarak taşerondan kadroya geçen işçilerin ücretlerinin düşük olması gösterildi.

ERİME YILLARA GÖRE ARTARAK SÜRÜYOR

TÜKETİCİ fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, bu yıl kamu işçisinin ücretinde bir önceki yıla göre reel değişim yüzde eksi 14.2 oldu. 2020’de de 2019’a göre değişim eksi 2.3 olmuştu. Memur maaşlarındaki bir önceki yıla göre reel değişim de bu yıl için yüzde eksi 1.6 olarak hesaplandı. Geçen yıl oran eksi 0.4’tü.

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Şimdi de “ücretler eridi” itirafı

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, kamudaki işçi ücretinin bir önceki yıla göre yüzde 14.2 eridiği bilgisi yer aldı.

Kamudaki işçi ve memur ücretleri bir önceki yıla göre eridi. Memur ücretleri de yüzde 1,6 oranında geriledi. İktidar, işçi ücretlerindeki kayba gerekçe olarak taşerondan kadroya geçen işçilerin ücretlerinin düşük olmasını gösterdi. Cumhuriyet’in haberine göre, hesaplamalarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alındı. Buna göre, kamu işçisinin ücretinde bir önceki yıla göre reel yüzde değişim eksi 14,2 oldu. 2020’de de 2019’a göre değişim eksi 2,3 olmuştu. Memur maaşlarındaki bir önceki yıla göre reel yüzde değişim de bu yıl için eksi 1,6. Geçen yıl oran eksi 0.4’tü. Programda kamu işçilerinin ücretlerindeki kayba “taşeron işçiler” gerekçe gösterildi. İktidar böylece taşerondan kadroya geçirilen işçilerin ücretlerinin yıllarca ne kadar düşük tutulduğunu da kabul etmiş oldu.

Gelir kaybına sebep oldu

Programda şöyle denildi: “696 sayılı KHK gereği alt işveren işçilerinin sürekli işçiliğe geçirilerek toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmasıyla 2021 yılı çerçeve anlaşması protokolündeki Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’na üye kuruluşlardaki işçi sayısı yaklaşık üç kat artmıştır. Alt işveren işçilerinin ücretlerinin daha düşük olması, ortalama ücretleri aşağı çekmiş, 2021 yılında geçmiş yıllara oranla yüksek reel gelir kaybı görünmesine neden olmuştur.” Kamuda taşerondan kadroya geçirilen işçilerin ücretleri uzun süre asgarî ücret seviyesinde kalmıştı. Bu yıl imzalanan çerçeve protokolde ise en düşük ücretler brüt 4 bin 100 TL’ye çekilmişti.

Haber Merkezi

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Pahalılık çok zorluyor

MetroPoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, şirketin yaptığı son anketten çıkan sonucu paylaştı. Sencar’ın Twitter’da “Seçmenlerin % 72’si hayat pahalılığından çok zorlanıyor” notlu paylaşımına göre, katılımcılara “Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?” sorusu yöneltildi.

Seçmenin yüzde 37’si ülkedeki hayat pahalılığını dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtirken; yüzde 35’lik bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını ifade etti. Yüzde 22’lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşünde iken, buna karşılık yüzde 5’lik bir azınlık, ülkede hayat pahalılığının olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi