ALTILI MASA LİDERLERİ, PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİ BUGÜN GENİŞ KATILIMLI BİR TOPLANTI İLE KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK.

6 LİDER YİNE BULUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, anayasa teklifini açıklayacak.

YİNE BİLKENT OTEL’DE

Yoğun bir katılımla yapılması beklenen toplantı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metninin, 28 Şubat 2022’de açıklandığı Bilkent Otel’de olacak. Altı partinin yöneticileri ve milletvekilleri, toplantıya ilişkin videoyu, “Şimdi Demokrasi Zamanı” etiketi ile paylaştı.

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Şimdi demokrasi zamanı

Altı siyasi partinin yöneticileri ve milletvekilleri, 28 Kasım’da gerçekleştirecekleri toplantıya ilişkin videoyu, “Şimdi Demokrasi Zamanı” etiketi ile paylaştı.

Altılı Masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği önerisini tamamladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bir araya geldiği altılı masa; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi tanıtım toplantısını, bugün Ankara’da yapacak.

Anayasa önerisi açıklanacak

Toplantı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nin, 28 Şubat 2022’de açıklandığı Bilkent Otel’de olacak. Altı siyasi partinin yöneticileri ve milletvekilleri, toplantıya ilişkin videoyu, “Şimdi Demokrasi Zamanı” etiketi ile paylaştı. Altılı Masa’nın, 2023 seçimleri sonrası ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme’ geçiş süreci için hazırladığı anayasa çalışması, partilerin oluşturduğu Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu tarafından tamamlanmıştı. Komisyon, mevcut anayasanın 89 maddesi ve 10 başlığında değişiklik önermişti. Anayasa çalışması, genel başkanların daha önce imzaladıkları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi öngören mutabakat metni temel alınarak yürütülmüştü.