İstanbul’da 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL’ye çıkarken, zamlar nedeniyle gıdasından kesinti yapan yurttaş aldığı ekmeğin sayısını da azaltmak zorunda kaldı. Son zamlardan yakınan bir vatandaş, “Başka şeyler çok pahalı olduğu için ekmeğe yükleniyorduk. Şimdi o da pahalı” dedi.

Bir başka vatandaş ise “Günde 5 ekmek alıyordum, şimdi 2 tane alabiliyorum. O da sıcak değil, bayat ekmek” diye konuştu. Artan maliyetler sonrası İstanbul’da Halk Ekmeğin fiyatı 2 liraya çıkarken, fırınlarda satılan normal ekmeğe de yüzde 31,3 oranında zam geldi. Günübirlik işlerde çalışan ve yoksullukla mücadele eden yurttaşların bir kısmı bayat ekmek bulamazsa çöpten ekmek aradığını söyledi. İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 173

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.