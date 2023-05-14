ŞİMDİ SÖZ MİLLETİN - DEMOKRASİ VE ADALET İÇİN SANDIK BAŞINA

64 MİLYONU AŞKIN SEÇMENİN OYLARI İLE 13. CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ SEÇİLECEK.

5 MİLYON, İLK KEZ OY KULLANACAK

Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurtiçi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanmış olacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Oy verme saatleri ülkenin tamamında 08.00-17.00 olacak. Kimlik, ehliyet veya pasaport göstermek zorunlu.

İKİ OY PUSULASI TEK ZARFTA

Seçmenler cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için hazırlanan iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atacak. Oy pusulasında tercih edilen aday, siyasî parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle tercih mührü basıldığında oy geçerli sayılacak.

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Demokrasi ve adalet için sandık başına - YETER SÖZ MİLLETİN

Türkiye yarın 13’üncü cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekillerini belirlemek için sandığa gidecek. Türkiye genelinde bugün 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurtiçi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen ‘şimdi söz milletin’ diyerek tercihini ortaya koyacak.



Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.Seçmenler, sadece adreslerine gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy kullanabilecek.

Saat 17.00’ye kadar oy kullanılabilecek

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Seçmenlerin oy kullanmaya giderken yanlarında kimlik, ehliyet ya da pasaportlarını götürmesi gerekiyor. Seçmen bilgi kağıdının götürülmesiyse zorunlu değil. Seçimler için yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemiyse 9 Mayıs’ta sona erdi. YSK, 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Gümrüklerde ise oy verme işlemi bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen illerdeyse, YSK tarafından seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanması için konteyner alanlar oluşturuldu. Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmen de diğer illere kayıtlarını aldırdı.

Seçimlerde 9 farklı boyda oy pusulası kullanılacak

Seçimde cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları için hazırlanan iki ayrı pusulaya tercih mührü basılacak. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan bulunuyor. Pusulada adayların fotoğrafları, isimleri ve bunların hemen altında mührün basılacağı alan var. Milletvekili genel seçiminde ise Türkiye genelinde 11 parti tek başına, 13 parti ittifak çatısı altında olmak üzere toplam 24 parti, 5 ittifak ve 151 bağımsız milletvekili adayı seçimde yarışacak. Bütün parti ve ittifakların ismi 11 seçim çevresinde uzunluğu 1 metreyi bulan pusulada görünecek. Diğer seçim çevrelerindeyse aday gösteren parti sayısı değiştiği için 9 farklı boyda pusula olacak.

İki pusula tek zarfa

Seçmenler cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını tek zarfa koyarak sandığa atacak. Oy pusulasında tercih edilen aday, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle tercih mührü basıldığında oy geçerli sayılacak.

Kabine seçmen dışında başkasının girmesi yasak

Oy kullanırken ‘gizli oy’ ilkesi geçerli. Bu yüzden oy verme işlemi sırasında kabine seçmen dışında kimsenin girmesi yasak. Cep telefonu, fotoğraf ve film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesine de izin verilmeyecek. Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere, sordukları ve talep ettikleri takdirde, sandık kurulu başkanı tarafından sandık kurulu önünde pusula ve oyun nasıl kullanılacağı hakkında yönlendirme yapılmadan bilgi verilecek.

Seçmenler oy kullandıkları sandıkta sayım ve döküme katılabilecek

Oy sayımındaysa ‘açıklık ilkesi’ geçerli. Seçimlerde oy verme işleminin saat 17.00 itibariyle tamamlanmasının ardından oy sayım ve dökümüne, oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitlerinin yanı sıra sandık bölgesinde kayıtlı olan seçmenler de katılabilecek.

Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs’ta yapılacak

Cumhurbaşkanı seçiminde geçerli oylar, salt çoğunluğa (yüzde 50 + 1 oy) ulaşmadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak. İkinci turda seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

Haber Merkezi