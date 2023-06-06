Şimşek'e 5 soru

GÖREVE BAŞLARKEN ŞEFFAFLIK SÖZÜ VEREN BAKANIN BUNLARI CEVAPLAMASI İSTENİYOR

Muhammed Yasin Aydın - Bursa

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ekonomi yönetimine Mehmet Şimşek’in getirilmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede Şimşek’in “şeffaflık” vurgusuna dikkat çekerek 5 verinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

“Sayın Şimşek şeffaflık, tutarlılık ve öngörülebilirlik vaadi ile görevine başlıyor. Hayırlı olsun. Ekonomide rasyonel politikalara dönme kararı çok geç olsa da sevindirici. Şeffaflık sözünün gereği sadece geleceğe değil geçmişe yönelik yapılırsa samimi olur. Bu söze istinaden kendisinden ve yeni atanacak TCMB yönetiminden yıllardır karartılan ve saklanan aşağıdaki verilerin açıklanmasını bekliyoruz.

İşte o 5 soru:

1) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2018’den bu yana hangi tarihlerde ne miktarda doğrudan döviz müdahalesi yaptı?

2) İhracat ve hizmet gelirlerinden zorunlu devir olarak 2023 başından bu yana satın alınan dövizlerin miktarı ne oldu?

3) Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) TCMB’nin satın aldığı döviz miktarı hangi tarihte ne kadar oldu?

4) KKM’ye TCMB tarafından şimdiye dek ödenen ve henüz ödenmemiş tahakkuk eden kur farklarının tutarı nedir?

5) TCMB doğrudan kredi imkanını hangi firmalara ne şartlarda kullandırdı?