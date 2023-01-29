Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 18’e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dün tutuklanan Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü Emre Yüksel’den sonra 2015 seçimlerinde MHP’nin eski İstanbul milletvekili adayı olan Avukat Serdar Öktem de bugün nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimlerden Demirbaş iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. AA

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