Sınavlar şeffaf yapılmalı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, sosyal medya hesaplarından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağını duyurduğunu söyleyen Büro Memur-Sen Genel Başkan Yazgan, geçen yıl yapılan sınavda yaşanan belirsizliklerin bu sene yaşanmaması gerektiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl yaşanan sınav sürecinde yapılan hatalar ve eksiklikler bu yıl tekrarlanmamalı, sınavı bekleyen kamu görevlileri bu yıl da aynı mağduriyetleri yaşamamalıdır” dedi.

Yazgan, sınav sürecinin eksik ve hatalı yürütülmesinden dolayı başarı oranın çok düşük gerçekleştiğini söyledi. Sınav sürecinin planlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Yapılacak sınavda soru dağılımının ne şekilde olacağı önceden belirlenmelidir. Sınava katılacak olan personelin sonradan mağduriyet yaşamaması için sınav süreci planlı, âdil ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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