Sınır kapılarında nasıl oy kullanılacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu.

Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları sınır kapılarındaki oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

Ankara Esenboğa Havalimanı

Ankara Esenboğa Havalimanı dış hatlar terminali gidiş ve geliş katında belirlenen alana sandıklar kuruldu.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, dış hatlar gidiş ve geliş terminalinde kurulan 8 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki yurt dışı temsilciliklerinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu seçmenler için gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kuruldu.

Gümrük kapılarında oy verme, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Cezayir'de yaşayan İbrahim Şahin, oyunu kullandıktan sonra, "Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olan gelsin, ama reis gelirse de mutlu oluruz." dedi.

Oyunu kullanan Berksan Şerbetçi de Fransa'da yaşadığını, ancak bir aydır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "İlk oy kullananlardan biriyim galiba. Bir aydır buradaydım, burada oyumu kullanmak istedim. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Viyana'da yaşayan Tijen Seydioğlu, oyunu kullandıktan sonra, "Heyecanlıyım ve mutluyum oy verebildiğim için. Güzel oldu." diyerek duygularını dile getirdi.

Senegal'de yaşayan Erhan Eraslan da oyunu kullandıktan sonra hayırlı olmasını diledi. Eraslan, "Kim iyiyse o kazansın, her şey güzel olacak." diye konuştu.

Van ve Hakkari'de de sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapıları Kapıköy ve Esendere ile Irak'a açılan Üzümlü Sınır Kapısı'nda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Üç sınır kapısında da birer sandık kuruldu. Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları, sınır kapılarında oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Ağrı ve Ardahan'daki sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Türkiye'nin İran'a açılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Birer sandık kurulan üç sınır kapısında da bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye'de en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları, sınır kapılarında oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Danimarka

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmeti verdiği binada, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 9 Mayıs'a dek Kopenhag Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Kopenhag'a 300 kilometre uzaklıktaki Aarhus kentinde de 29 Nisan'da sandık kurulacak. Burada oy kullanma işlemi 1 Mayıs'ta son bulacak.

Danimarka'da toplamda 36 bin 725 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, seçimlerin ilk turunda sandıkların Kopenhag'da 27 Nisan-9 Mayıs'ta 13 gün, Aarhus kentinde de 29 Nisan-1 Mayıs'ta 3 gün açık olacağını belirtti.

Tekin, Aarhus'ta ilk kez bu seçimlerde sandık kurulduğunu ifade ederek "Kopenhag'da sandıklar 09.00-21.00 saatlerinde, Aarhus'ta ise 09.00-18.00 saatlerinde açık olacak. Vatandaşlarımızı oylarını kullanarak temel vatandaşlık görevlerinden birini ifa etmeye çağırıyoruz. Danimarka'daki en büyük göçmen toplumunu oluşturan vatandaşlarımızın yanı sıra Kopenhag'a görece daha yakın olan İsveç'in güney bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın da açılan sandıklarda oy kullanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Oy kullanma işlemlerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için Danimarka makamlarıyla işbirliği içinde çalıştıklarının altını çizen Tekin, oyların güvenli şekilde saklanması ve nakli hususunda da gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Tekin, "Sürecin huzur içinde tamamlanmasını temenni ediyor, seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sınır kapılarında nasıl oy kullanılacak?

Gümrükte oy kullanmak isteyen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, sınır kapılarında belirlenen perona gelerek oy kullanmak istediğini bildirecek.

Sandık kurulu başkanı, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden seçmenin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgulayacak.

Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve zarfıyla mührü alarak, kapalı oy verme yerine gidecek ve oyunu kullanacak.