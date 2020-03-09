Sınırda soğuk geceler

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri, 11. gününde sürüyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun pek çok şehrinden Edirne’ye gelen sığınmacıların Avrupa’ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan sığınmacılar, daha çok nehir geçişlerini kullanıyor. Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan’ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor. Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 3 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor. Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü sığınmacılara 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor. Kastanies Sınır Kapısı’nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman mermi kullanıyor.