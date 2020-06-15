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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Sınırdaki sığınmacı sayısı artıyor

15 Haziran 2020, Pazartesi 19:45
Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacıların sayısında Avrupa’da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından yeniden artış gözleniyor.

Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Koruma Dairesi (Frontex) başkanı Fabrice Leggeri,  Türkiye - Yunanistan sınırına yeni sığınmacı akını olması halinde bölgede Mart ayındakine benzer gerilimler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Leggeri, Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada “kriz durumlarında” sınırda Frontex’in  bin 500 takviye polisi bulundurabileceğini belirtti.

Mevcut durumda Ege Denizi, Adalar ve Türkiye - Yunanistan sınırında 600 Frontex polisi görevli. Leggeri, Türkiye’nin sığınmacılar konusunda Mart ayındaki tutumuna devam etmesi durumunda, sınırdaki polis sayısını arttırabileceklerini kaydetti. DW Türkçe’nin haberine göre, Frontex başkanı, geçtiğimiz aylarda Türk polisinin en az 5 kere Yunanistan tarafına ateş ettiğini ama kimsenin yaralanmadığını söyledi.

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