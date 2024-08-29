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29 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Sınırdışı etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin

29 Ağustos 2024, Perşembe 13:19
Filistin İçin Bin Genç Hareketi, TRT World'ün düzenlediği bir panel sırasında İsrail'e yapılan petrol sevkiyatını ifşa eden Filistinli bir üniversite öğrencisinin, Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) sevk edildiğini ortaya çıktı.

TRT World'ün panelinde İsrail'e tedarik edilen petrolü ifşa eden Filistinli üniversite öğrencisi, Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Protesto eylemini gerçekleştiren gencin sınır dışı edilmesinden endişeleniliyor. Sosyal medyada "Filistinli genci sınır dışı etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin" çağrıları yapıldı. Öte yandan Filistin İçin Bin Genç Hareketi, Üsküdar Meydanı'nda, geri gönderme merkezinde tutulan Filistinli arkadaşları için eylem düzenledi.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, TRT World'ün düzenlediği bir panel sırasında İsrail'e yapılan petrol sevkiyatını ifşa eden Filistinli bir üniversite öğrencisinin, Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) sevk edildiğini ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadığını açıkladı.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, 24 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini konu alan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin galasında yaşanan olaylara dikkat çekti. Filistinli bir üniversite öğrencisi, gösterim sırasında İsrail'e yapılan petrol tedarikini ifşa eden bir protesto gerçekleştirdi. Olayın ardından, bu öğrenci Arnavutköy'deki Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü ve kendisiyle irtibat kesildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Hareket, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, öğrenci ile en son konuşmalarında polisin telefonuna el koyacağını belirttiğini ifade etti. Öğrencinin, "TRT World'ün panelinde İsrail'e sağlanan petrolü ifşa ettiği" gerekçesiyle gözaltında tutulduğu öğrenildi. Ayrıca, bu öğrencinin Ürdün pasaportu taşıdığı belirtildi.

FİLİSTİN İÇİN BİN GENÇ HAREKETİ'NDEN ÇAĞRI

Protesto sırasında grubun taşıdığı "Erdoğan stop feeding oil to Zionists! End complicity on genocide!" (Erdoğan, Siyonistlere petrol vermeyi kes! Soykırım ortaklığını durdur!) yazılı dövizler ve attıkları "Ticareti kes!" sloganları, etkinlikte geniş yankı uyandırdı. Hareket, son açıklamalarında Türkiye'nin bu tür bir işbirliğiyle İsrail'e destek sağladığını ileri sürerek, "Bir Filistinli genci sınır dışı etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin!" mesajını paylaştı.

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