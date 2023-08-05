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5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sıra arazi satışlarında

05 Ağustos 2023, Cumartesi 17:14
Türkiye’nin ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde, devletin acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, geniş bir arazi portföyünü satışa sundu.

30 bin kilometre arazi satılacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yer alan Hazine arazilerini satışa sundu. Toplam büyüklüğü 30 bin 668 kilometre olan arazilerin yüzölçümü Belçika’nın, Arnavutluk’un, Slovenya’nın ve Makedonya’nın yüzölçümlerini aşıyor. Türkiye’nin ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde, devletin acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, geniş bir arazi portföyünü satışa sundu. 

BÜYÜKLÜĞÜ BİRÇOK ÜLKENİN YÜZÖLÇÜMLERİNİ AŞIYOR

T24’ün haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yer alan Hazine arazilerini satışa sundu. Toplam büyüklüğü 30 bin 668 kilometre olan arazilerin yüzölçümü Belçika’nın, Arnavutluk’un, Slovenya’nın ve Makedonya’nın yüzölçümlerini aşıyor. Başkanlık, Hazine’ye ait toplam 33,053 kilometrekarelik devasa bir arazi alanını potansiyel alıcılar için listeledi. Bu arazilerin toplam büyüklüğü, 30 bin 668 kilometrekare ile Belçika’nın toprak alanından daha geniş bir alana işaret ediyor. Bu önemli adım, ekonomik dengenin yeniden sağlanması amacıyla atılan bir adım olarak görülüyor. Arazilerin yabancılara satışı konusunda da dikkate değer bir artış gözlemleniyor. 2003 yılında yürürlüğe giren ve yabancılara toprak edinimini kolaylaştıran 4916 Sayılı Kanun’un ardından, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’den satın aldığı arazi miktarı ciddi bir şekilde arttı.

Haber Merkezi

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