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29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Sıra ortak programda

29 Kasım 2022, Salı 19:16
Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle işbirliği halindeki altı siyasi parti lideri, toplantısını gerçekleştirdi.

Demokratik Türkiye'yi istişare ile inşa edeceğiz

 

Aralık ayında tamamlanması hedeflenen “geçiş süreci yol haritası” aslında altı siyasi parti arasındaki işbirliği açısından “seçim beyannamesi” ve “hükümet programı” olarak tanımlandı.

Bu nedenle, liderler tarafından Aralık ayı sonunda “geçiş süreci yol haritası” metnini açıklamak yerine bu açıklamayı ortak cumhurbaşkanı adayı ile birlikte ilerleyen dönemde yapma kararı alınabileceği de ifade edildi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, “Gelecek Ocak ayında altılı masa buluşmalarında ikinci tur tamamlandıktan sonra hem ortak cumhurbaşkanı adayı hem de hükümet programı niteliğindeki yol haritasını birlikte açıklama” görüşü de liderler masasında. Bu durum, “Ortak cumhurbaşkanı adayı mevcut sistemde yürütmenin başı olacağı için, altılı siyasi parti arasında uzlaşılmış ortak politikaları hayata geçirecek, uygulayacak kişi de söz konusu aday olacak. Dolayısıyla hem geçiş süreci yol haritasını hem de uygulayacak kişiyi birlikte açıklamak daha uygun olabilir ama buna liderler karar verecek” şeklinde açıklandı.

Haber Merkezi

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