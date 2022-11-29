Sıra ortak programda

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle işbirliği halindeki altı siyasi parti lideri, toplantısını gerçekleştirdi.

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Aralık ayında tamamlanması hedeflenen “geçiş süreci yol haritası” aslında altı siyasi parti arasındaki işbirliği açısından “seçim beyannamesi” ve “hükümet programı” olarak tanımlandı.

Bu nedenle, liderler tarafından Aralık ayı sonunda “geçiş süreci yol haritası” metnini açıklamak yerine bu açıklamayı ortak cumhurbaşkanı adayı ile birlikte ilerleyen dönemde yapma kararı alınabileceği de ifade edildi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, “Gelecek Ocak ayında altılı masa buluşmalarında ikinci tur tamamlandıktan sonra hem ortak cumhurbaşkanı adayı hem de hükümet programı niteliğindeki yol haritasını birlikte açıklama” görüşü de liderler masasında. Bu durum, “Ortak cumhurbaşkanı adayı mevcut sistemde yürütmenin başı olacağı için, altılı siyasi parti arasında uzlaşılmış ortak politikaları hayata geçirecek, uygulayacak kişi de söz konusu aday olacak. Dolayısıyla hem geçiş süreci yol haritasını hem de uygulayacak kişiyi birlikte açıklamak daha uygun olabilir ama buna liderler karar verecek” şeklinde açıklandı.

Haber Merkezi