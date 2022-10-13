Sırada infaz dayatması var

Seçim takviminin işlediği yeni yasama yılı 1 Ekim’de açıldı. Ancak aday tartışmaları, ittifaklar, siyasetin ana gündemi olmasına rağmen yeni yasama yılında Meclis açılır açılmaz muhalefetin tepkisini çeken kanun tasarıları oldu.

Geçen yasama yılında büyük tartışmalara neden olan ve ertelenen ‘Dezenformasyonla mücadele yasa teklifinin görüşmeleri sürüyor. Artı Gerçek’in haberine göre hukukçu, gazeteci ve siyasilere göre yeni düzenleme ile haber alma özgürlüğü daha da kısıtlanacak. Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz yasasıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi kamuoyunun gündemine getirdi. Bozdağ, infaz yasasında gerçekleştirilmesi öngörülen değişikliklerin amacının cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, infazın ıslah edici ve rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkarmak olduğunu söyledi. Böylece kimi davalarda verilen iki yılın altındaki hapis cezalarında hükmün ertelenmesi durumu ortadan kalkacak ve iki yılın altında verilen cezalar için de hapis yatılmasının önü açılacak. Haber Merkezi

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