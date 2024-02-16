Şirkete altın, bize ölüm

Maden faciasının 3’üncü gününde göçük altında kalan işçilerin yakınları, “Şirkete kalan altın, bize kalan ölüm” dedi.

Maden faciasının 3’üncü gününde göçük altında kalan işçilerin yakınları Gazete Duvar’a konuştu. Bir vatandaş, “Dünden beri kuzenimin eşi ve bizler bekleyiş halindeyiz. Perişan olduk bize kimse bilgi vermiyor. Eşlerimize orada çalışmayın dedik ama şirket yetkilileri tek tek evleri dolaştı burada, ‘Zengin olacaksınız, çocuklarınızın geleceğini kurtaracaksınız, bir doktordan çok maaş alacaksınız’ dediler. Ama bizlere kalan şey ölüm onlara kalan altın oldu.” Eşi göçük altında olan bir kadın “Benim oğlum uyanıp babam neden toprağın altında, babam öldü ve onu gömdünüz mü diye soruyor, bu bize yapılan ne şimdi? Ben bu yaşımda çocuğumla dul kalırsam bana kim bakacak? Devlet mi, devlet adamları ve açgözlü akrabalarımız taziye evinde oturmuş alacakları verecekleri tazminatı konuşuyor.”

Her gün 300-400 kişi orada çalışıyordu

Başka bir kadın “Erkek kardeşim ve babam da burada çalışıyor. Herkes dışarıdan açgözlü olduğumuz için bu işleri yaptığımızı zannediyor ama öyle değil. Büyük şehre gitsek ev yok, iş yok, hayat yok. Buradaki evimizi satsak büyük bir şehirde 1 yıl bile barınamayız. Bir jandarmanın arkadaşı ile konuşurken ‘onlar da başka şehre gitseymiş doktordan çok para alıyorlar’ dediğini duydum. Peki benim toprağımdan çıkan altın yabancı bir firmanın oluyor da benim babam neden 20 bin lira kazanıyor.” İsmini vermekten korktuğunu belirten genç, “Ben ve benim gibi yüzlerce genç var taşeron firmalar ile çalışan. Çalıştığımız alan devasa ve karmaşık bir alan. Her gün 300-400 kişi orada çalışıyor. Şimdi 9 kişi göçük altında diyorlar ama orada çalışan iş makinaları, tonla araç, etrafta gezen insanlar bunların hiçbiri araştırılmıyor. Hepimiz orada 9 kişi olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

Basına konuşmayalım diye baskı yapıyorlar

Anagold Şirketi’nin kendilerine basına konuşmamalarına dair baskı yaptığını belirten genç, şöyle devam etti: “Sabah eşi rahatsız olduğu için izin almaya çalışan ve izin verilmeyen arkadaşım şu an göçük altında. Engelli çocukları var, evde onu bekliyorlar. Evet çok para alıyorduk ama insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışmıyoruz. Çoğumuzun kronik baş ağrısı, düzenli boğaz şişmesi, yüksek ateş ile çalıştığını o şirket bilmiyor mu? Şimdi de basına konuşmayalım diye baskı yapıyorlar. Buradaki aileler çocuklarına gelecek vermek için bu madende çalışmayı kabul etti. Onların paraya ihtiyacı vardı. Peki ya devletin, bakanların neye ihtiyacı vardı da bizi zehirlenmelerine izin verdi.”

Haber Merkezi

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Facia için komisyon kuruldu

Erzincan İliç’te meydan gelen maden faciasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İliç’te bulunan ve tüm itirazlara rağmen kapatılmayan Çöpler Altın Madeni’nde dün öğle saatlerinde yığın liç çökmesi meydana gelmişti. TBMM Genel Kurulunda, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Yapılan görüşmelerin ardından tüm siyasi partiler olumlu yönde oy kullandı. Buna göre, 22 üyeden oluşacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Ankara - aa