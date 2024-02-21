Sisi ziyaretinden sonra Müslüman Kardeşler’e darbe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 yıl sonra gelen Mısır ziyaretinin ardından, Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’in (İhvanı Müslümin) Genel Mürşid Vekili Mahmud Hüseyin’i vatandaşlıktan çıkardığı ileri sürüldü.

Al Arabiya’ya konuşan kaynaklar, Hüseyin’in İstanbul’daki dairesini sattığını ve ikametinin uzatılması için ya da başka bir ülkeye gitmek için Türk makamlarıyla görüştüğünü belirtti. Kaynaklar, Hüseyin’in pasaportunun geçersiz kılındığını öğrendiğini ve Türk yetkililerin bu kararın nedenini kendisine açıklamadığını ifade etti. Habere göre Hüseyin, yetkili makamlarla iletişime geçerek vatandaşlık iptalinin sebebinin öğrenilmesi için bir avukat görevlendirilmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde Mısır’a giden Erdoğan, ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını söylemişti. İki ülke arasındaki tarihi ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Sisi ise, önümüzdeki yıllarda karşılıklı ticareti 15 milyar dolara çıkarmak istediklerini dile getirmişti.

Haber Merkezi