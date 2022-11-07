Sivas’ta otobüs kazası: 3 ölü, 27 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu, 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

İstanbul’daki Tuzla Geri Gönderme Merkezinden Diyarbakır’a götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Gürün Devlet Hastanesi’nde yaralıları ziyaret eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şunları kaydetti: “İstanbul’dan Diyarbakır’a Suriyeli göçmenleri taşıyan otobüs yoldan çıkarak kaza yaptı. Otobüste 38’i Suriyeli, 2’si şoför, 5’i jandarma personelimiz olmak üzere 45 kişi bulunuyordu” AA

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