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8 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Sivil anayasa yargı bağımsızlığını güvence altına almalı

08 Eylül 2023, Cuma 18:34
Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, sivil anayasanın yargı bağımsızlığını güvence altına alması gerektiğini söyledi.

Seyhan Şentürk - İstanbul

İktidarın sivil anayasa çıkışını değerlendiren Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, iktidar tarafından dayatılmadan, sivil bir müzakere süreci ve toplumsal uzlaşma ile oluşturulacak sivil anayasanın, sürdürülebilir yargı bağımsızlığını güvenceye altına alması gerektiğini vurguladı.  Gün, derneğin, kurulduğu 2014 yılından bu yana yargı bağımsızlığını güvenceye alan bir anayasa için çalıştığını belirtip, bu amaçla 2016’da “Adalet Yüksek Kurumu” önerisini kamuoyu ile paylaştıklarını, 2017’de “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu” isimli çalışma ile yeni ve sivil bir anayasa yapılabilmesi için metodoloji kanunu çıkarılmasını önerdiklerini,  2021’de yayınlanan “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” çalışmasındaki önerileri arasında da anayasanın yargı bölümüne ilişkin, detaylı taslak anayasa hükümleri bulunduğunu hatırlattı.

Dayatarak olmaz

“Ancak iktidarın beyanlarının temenni olmaktan öteye geçebilmesi ve yeni ve sivil bir anayasa yapabilmek için öncelikle gerçekçi, sağlıklı ve sağlam bir metodoloji ile sekreteryaya sahip bir altyapının oluşturulması gerekir” diyen Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, şu değerlendirmede bulundu: “İktidarın bir anayasa taslağı ile ortaya çıkması bir dayatma olarak algılanacak ve anayasa konusunda toplumsal uzlaşmayı daha başından imkansızlaştıracaktır. Zira sivil anayasa dayatılamaz, uzlaşma ile oluşturulur. Dayatanın asker ya da sivil olması fark etmez. Şili tecrübesinde de görüldüğü üzere sivil anayasa akademisyenlerin, milletvekilleri veya siyasetçilerin en iyi anayasa metnini yazmasıyla da yapılamaz. Sivil anayasa, halkın yeterince tartıştığı, karşıt, muhalif, azınlık ve marjinal grupların kendini ifade edebildiği, anlaşıldığı, karşılık bulduğu, ikna edildiği, mutabık olduğu veya endişelerinin giderildiği bir sivil müzakere süreci sonucunda oluşturulabilir. İşte bunun için karşılıklı tarafları uzlaştıracak tarafsız bir uzlaştırıcı bulunması, sağlam bir metodoloji yasası ile yasal altyapısı, sekreteryası ve kaynakları oluşturulmalıdır.”

Keyfî karar alma önlenmeli

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, bir sivil anayasanın olmazsa olmazlarını ise şöyle sıraladı: “Ülkemizin içine düştüğü orta gelir ve orta demokrasi tuzaklarından kurtularak ekonomik istikrara kavuşması ve ileri demokrasi seviyesine gelmesi için sürdürülebilir yargı bağımsızlığı şart. Ekonomik istikrarın şartı, gerçeklere dayalı, rasyonel, öngörülebilir ve tutarlı karar alan istikrarlı yönetim. İstikrarlı yönetim, iktidarların değişmez olması değil devlet ve ekonomi yönetimine ilişkin alınan kararların istikrarlı olması demek. Yönetim kararlarında rasyonellik, isabet ve istikrar, yargının gerçeklere aykırı, hatalı ve keyfi karar almayı önleyebilir ve yöneticilere hesap sorabilir olması ile sağlanabilir. Bu temel görevini yapabilmesi için yargının tam bağımsız, kaliteli hizmet verir ve hesapverir olması gerekir. Yargının bağımsızlığı, bir yandan tarafsızlığının ve kaliteli hizmet vermesinin, diğer yandan da devlet yönetiminde ve ekonomide istikrarın birinci şartı. Bize göre, ileri demokrasi, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir refah artışı için, yönetimde istikrarı sağlayan, sürdürülebilir yargı bağımsızlığını güvenceye alan bir sivil anayasaya kavuşmamız gerekli.”

 

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