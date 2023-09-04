"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Sivil anayasanın zemini yok

04 Eylül 2023, Pazartesi
TBB Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye’de hak ve özgürlükleri garantiye alacak bir anayasanın tartışma zeminin dahi olmadığını söyledi.

Adli yıl açılışındaki konuşması canlı yayınlanmayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, maruz kaldığı sansüre dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı adli yıl açılışında konuşan Sağkan, yargı-siyaset ilişkilerini eleştirerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ve Can Atalay’ın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Sağkan’ın söz konusu açıklamaları canlı yayınlanmamıştı servis edilmemişti. TELE1’de Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü programına konuk olan Sağkan, geçtiğimiz yıl da aynı durumu yaşadığını belirterek, “Benim yaşadığım uygulama Türkiye’de hak ve özgürlüklerin garanti alacak bir anayasanın tartışma zeminin dahi olmadığı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Toplumsal uzlaşı sağlayacağız

Erdoğan’ın ve Yargıtay Başkanı’nın törende ‘yeni anayasa’ mesajları verdiğini hatırlatan Sağkan, “Türkiye’de bir sivil anayasa gündemi var. Belki buradan başlamak gerekebilir. Adli yıl açılışının ev sahibi Yargıtay Başkanlığı’dır ama savunma makamı da oranın misafiri değil ev sahibidir. Savunma makamını temsil eden TBB Başkanı’nın sözlerinin kitleler tarafından duyulmasının istenilmediği, ifade hürriyetinin bu kadar ağır şekilde kısıtlandığı bir ortamda Türkiye’de bir sivil anayasa tartışıp toplumsal uzlaşı sağlayacağız” dedi. Geçtiğimiz yıl İletişim Başkanlığı tarafından yayın organlarına sinyal verilmediğini söyleyen Sağkan, “Konuşmamın canlı yayınlanmasının önüne geçilmişti. Bunu bilerek oraya gittim. Yasaklar çok daha fazla merak uyandırır. Acaba ne demiş ki diye insanlar daha çok bakar. Bu görülmüyor herhalde. Biz oranın ev sahibiyiz, tabii ki konuşmamızı yapıp bildiklerimizi dile getireceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sivil anayasanın zemini yok

    Bu yoksulluğa bu maaş

    Kamuda maaş adaletsizliği arttı

    Erdoğan’ın vaadi de havada kaldı

    Kerkük’ün işgaline iktidar niye sessiz?

    Aksa çocuk festivali

    Hakem Kurulu şaşırtmadı

    Okul kıyafetleri de cep yakıyor

    Kalp krizi önceden alarm veriyor

    Velilere tavsiyeler

    Yerli ilaçta da kriz kapıda

    KKM’ler de zengine yarıyor

    Hristodulidis: Vatandaşlarımızı koruyamıyoruz, bu ülkeye gelen turistleri koruyamıyoruz

    İsrail'deki protestolar 35. haftasında

    İnsanlık Risale-i Nur'a muhtaç

    Okullarda uyum programı 8 Eylül'e kadar sürecek

    Milli Takım Ermenistan ve Japonya maçlarına hazırlanıyor

    Samsun'da zorlu saatler: Ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi - 4 kişi yüzerek kurtuldu

    Mudanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Din perdesi altında yapılan saldırılar
    Genel

    Sivil anayasanın zemini yok
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin boyun eğmediği dört komutan kimdir?- 1
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakaik-ı nisbiyeyi bilmeyen mezhepleri anlayamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Fahri UTKAN

    Nasıl bir şükür?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Barla’da neşriyat toplantısı
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar
    M. Said ZEKİ

    Açlık, fakirlik veya ‘azdıran zenginlik!’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.