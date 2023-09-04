Sivil anayasanın zemini yok

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye’de hak ve özgürlükleri garantiye alacak bir anayasanın tartışma zeminin dahi olmadığını söyledi.

Adli yıl açılışındaki konuşması canlı yayınlanmayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, maruz kaldığı sansüre dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı adli yıl açılışında konuşan Sağkan, yargı-siyaset ilişkilerini eleştirerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması ve Can Atalay’ın serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Sağkan’ın söz konusu açıklamaları canlı yayınlanmamıştı servis edilmemişti. TELE1’de Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü programına konuk olan Sağkan, geçtiğimiz yıl da aynı durumu yaşadığını belirterek, “Benim yaşadığım uygulama Türkiye’de hak ve özgürlüklerin garanti alacak bir anayasanın tartışma zeminin dahi olmadığı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Toplumsal uzlaşı sağlayacağız

Erdoğan’ın ve Yargıtay Başkanı’nın törende ‘yeni anayasa’ mesajları verdiğini hatırlatan Sağkan, “Türkiye’de bir sivil anayasa gündemi var. Belki buradan başlamak gerekebilir. Adli yıl açılışının ev sahibi Yargıtay Başkanlığı’dır ama savunma makamı da oranın misafiri değil ev sahibidir. Savunma makamını temsil eden TBB Başkanı’nın sözlerinin kitleler tarafından duyulmasının istenilmediği, ifade hürriyetinin bu kadar ağır şekilde kısıtlandığı bir ortamda Türkiye’de bir sivil anayasa tartışıp toplumsal uzlaşı sağlayacağız” dedi. Geçtiğimiz yıl İletişim Başkanlığı tarafından yayın organlarına sinyal verilmediğini söyleyen Sağkan, “Konuşmamın canlı yayınlanmasının önüne geçilmişti. Bunu bilerek oraya gittim. Yasaklar çok daha fazla merak uyandırır. Acaba ne demiş ki diye insanlar daha çok bakar. Bu görülmüyor herhalde. Biz oranın ev sahibiyiz, tabii ki konuşmamızı yapıp bildiklerimizi dile getireceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi