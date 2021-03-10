Sivil toplum AB’yi destekliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı: “Bütün ön yargılara ve çifte standartlara rağmen Türk sivil toplumu Türkiye’nin AB üyelik sürecini destekliyor.”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Bütün zorluklara, ön yargılara ve çifte standartlara rağmen Türk sivil toplumu Türkiye’nin AB üyelik sürecini kararlı bir şekilde destekliyor.” dedi. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca yürütülen “Sivil Toplum Diyaloğu Programı”nın 10. yılı çeşitli etkinlikleri içeren çevrimiçi programla kutlanıyor. Kaymakçı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB yolculuğunda en çok ön yargıların öne çıktığını vurgularken, diğer ülkelerin de üyelik süreçlerinde peşin hüküme maruz kaldığını ama söz konusu Türkiye olduğunda bu durumun fazlalaştığını belirtti.

Anahtar rol

Türkiye’nin katılım müzakerelerine başlamasından sonra açılan her fasılda sivil toplumu işin içine dahil ettiklerini vurgulayan Kaymakcı, “AB’de yerindelik kavramı çok önemlidir. Biz de sivil toplumumuzu hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın sorunlarıyla ve sınamalarıyla tanıştırıyor ve bunlara ortak çözüm üretilmesi için çaba gösteriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Kaymakcı, bugüne kadar AB üyelik sürecinin bürokratlar ve iş dünyası tarafından yürütüldüğünü, ama bundan sonra sivil toplumun önemli olacağını vurgulayarak, “Sivil toplum Türkiye’nin AB üyelik sürecinde anahtar bir role sahip.” dedi.