SİVİL TOPLUMU, YEREL YÖNETİMLERİ, DEVLET ÇARKINI OHAL FELÇ EDER

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ HASAN SUBAŞI: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ DEVLETİ HANTALLAŞTIRDI, OHAL TAMAMEN FELÇ EDECEK.

İNİSİYATİF KULLANILAMADI

“Yaşadığımız felaketler gösteriyor ki, yeni sistemle hızlı karar verilmedi, tam aksine devlet hantallaştı. Tüm yetkiler merkezde toplandı. Depremde ilk bir-bir buçuk günde devlet harekete geçemedi. Sebebi bürokrasisinin korkup inisiyatif kullanamaması.”

SİSTEM SORGULANMALI

“OHAL bunu güçlendireceği için sivil toplumu, yerel yönetimleri ve devlet çarkını felç edecek. Birçok sıkıntının sebebi olan sistemin sorgulanması çok önemli. OHAL ile bu engellenirse, sistemin yanlış ve eksiklerini ortaya koyamayız.”

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Sivil toplumu, yerel yönetimleri ve devlet çarkını OHAL felç edecek

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, tüm yetki ve inisiyatiflerin, merkezde toplanmasının sancılarını çektiklerini belirtirken, OHAL’in sivil toplumu, yerel yönetimleri ve devlet çarkını felç edeceğini söyledi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, OHAL’e neden gerek duyulduğunu sorarak, “1959 yılında düzenlenmiş olan 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun mükemmelen düzenlenmiştir ve bugüne kadar da hiçbir değişiklik olmadan bu tür felaketlerimizde çok etkili olmuştur. Olağanüstü hâlle tek farkı, OHAL’de temel hak ve özgürlüklerin kolayca kısıtlanmasıdır” diye konuştu.

CHS DEVLETİ HANTALLAŞTIRDI

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin (CHS) gerekçesinin başında hızlı karar verilmesi belirtildiğini hatırlatan Subaşı, “Oysa, bugün geldiğimiz noktada yaşadığımız felaketler de bize gösteriyor ki, tam aksine, devletin hantallaştığını görüyoruz. Eğer, dünyanın tersine, bütün yetkileri tek kişide toplayarak merkezîleşmeyi amaçlarsanız 85 milyonluk bir ülkenin idaresinin, yönetiminin felaketler karşısında aciz kalma durumuyla karşı karşıya kalırız. Yaşadığımız deprem felaketinde de ilk bir, bir buçuk günde devletin harekete geçemediğini görüyoruz. Bunun sebebi devlet bürokrasisinin korkudan inisiyatif kullanamamasıdır. Devlet sistemini ne kadar merkezîleştirirseniz, yetkileri tek elde toplamaya giderseniz bütün devlet sisteminde bürokrasi yukarıdan gelecek talimatı beklemeye başlar. Bugün Türkiye’nin başına gelen birçok sıkıntının sebebi de bu sistem. Dünya yerelleşirken, yetkiler ve inisiyatifler dağıtılırken biz tüm yetki ve inisiyatiflerin, merkezde toplanmasının sancılarını çekiyoruz” dedi.

DEVLET ÇARKINI FELÇ EDER

OHAL’in biraz daha bunu güçlendireceği için sivil toplumu, yerel yönetimleri ve devlet çarkını felç edeceğini söyleyen Subaşı, “Oysa, bugün herkesin hem sivil toplumun hem yerel yönetimlerin her felaket kademesine ulaşması çok önemlidir. OHAL’le bunları hep engellemiş olacağımızı önümüzdeki günlerde daha da net görmeye başlayacağız. Yerel yönetimleri ve sivil toplumu dışlayarak bu tür felaketlerde sonuç almak son derece zordur” değerlendirmesinde bulundu.

RECEP GÖREN - ANKARA