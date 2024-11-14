Siviller kasten hedef alındı

İngiliz organ nakli uzmanı Prof. Dr. Nizam Mamode, İsrail bombardımanlarının ardından dronların yerde yatan sivilleri hedef aldığını belirterek, “Bu tamamen kastÎ bir eylemdi” dedi.

İngiliz organ nakli uzmanı Prof. Dr. Nizam Mamode, İngiltere Parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komitesinin “Gazze’deki İnsanî Durum” başlıklı oturumunda konuştu. Gazze’de ağustos-eylül arasında bir ay görev yaptığını anlatan Mamode, bölgeye gittiği anda gördüğü manzarayı 2. Dünya Savaşı’nda atom bombası atılan Hiroşima ve Nagazaki’ye benzettiğini söyledi. Bölgenin güneyindeki görev bölgesinde insanların çadır veya derme çatma yapılarda yaşadığın kaydeden Mamode, bu insanların su, elektrik ve temizlik imkanlarının bulunmadığını hatırlattı.

Çocuklar öldürülüyor

Dronların, İsrail bombardımanlarının ardından operasyon yaptığını söyleyen Mamode şöyle konuştu: “Çok rahatsız edici şeylerden biri de, çadırların bulunduğu kalabalık bir noktaya bomba düştükten sonra dronlar geliyordu, çocukları ve sivilleri vuruyordu. Bu ara sıra olan bir şey değildi, her gün oluyordu. Ameliyat ettiğimiz bir çocuk ‘Bomba atıldıktan sonra yerde yatarken bir dron indi, üzerimde uçtu ve beni vurdu’ dedi. Bu tamamen kastî ve devam eden bir eylemdi, devamlı olarak her gün siviller hedef alınıyordu. Günde 1-2 kere toplu saldırı vakası oluyor, 10-20 arası ölü, 20-40 arası ağır yaralı geliyordu. (Londra’daki) St Thomas Hastanesi’nde yılda bir iki kere olan olayları biz günde bir iki kez görüyorduk.” Tedavi ettikleri kişilerin yüzde 70’e yakınının kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Mamode, bu çocukların çoğunlukla küçük yaşlarda olduğunu kaydetti.

Yardımlar engelleniyor

Birçok temel tıbbî ihtiyaç malzemesi ve ekipmanın bulunmadığını ya da kısıtlı olduğunu kaydeden Mamode, tıbbî malzemenin Gazze’ye girişinin engellenmesinin de kastî hareket olduğunu vurguladı. Yaraların temizlenemediği için kurtlandığını, ameliyathanelerde sineklerin uçuştuğunu belirten Mamode, “Elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Çok sayıda hastamız ameliyatla hayatta kaldı ancak sonrasında enfeksiyondan öldü” dedi. Saldırılar nedeniyle ortaya çıkan hijyen, beslenme ve bakım şartları nedeniyle hastaneye gelenlerin sayısında da artış olduğunu kaydeden Mamode, kanser gibi diğer hastalıklara yakalananların da gerekli tıbbî desteği alamadığına dikkati çekti.