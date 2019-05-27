CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN CAMİ AÇILIŞINDA SİYASî POLEMİK YAPMASINA TEPKİLER ARTARAK DEVAM EDİYOR.

BU DİN İSTİSMARI YÜZÜMÜ KIZARTTI

ESKİAkit yazarı Prof. Dr. Şaban Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı yorumunda şöyle dedi: “Bunu dile getirmesem en azından şu mübarek günde orucum sakat olur. (Sayın Cumhurbaşkanının cami açılışı konuşmasını izledikten sonra.) Alenen yapılan bu din istismarı yüzümü kızarttı. ‘Bu kadarı da olmaz’ dedim kendi kendime. Ve bunu, bana götürüsü ne olursa olsun dile getirmeye karar verdim.”

MİNBERİN VE KÜRSÜNÜN DURUMU BU

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da Erdoğan’ın sözlerine Twitter hesabı üzerinden tepkisini dile getirirken, “Cuma namazı sonrası Alibeyköy’deki bir cami açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan, cemaatten önce oy istedi, akabinde de Fatiha... Minberin ve kürsünün durumu maalesef budur! Allah sonumuzu hayr eylesin!” ifadelerini kullandı.

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Siyaset camiden elini çeksin

“Alenen yapılan bu din istismarı doğrusu yüzümü kızarttı” diyen Prof. Dr. Şaban Şimşek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy’de katıldığı bir cami açılışında seçim propagandası yapmasına tepki gösterdi.

Akit eski yazarı Prof. Dr. Şaban Şimşek sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy’de katıldığı bir cami açılışında seçim propagandası yapmasına tepki gösterdi. Prof. Dr. Şaban Şimşek, ‘Bunu Dile Getirmezsem (En Azından Şu Mübarek Günde) Orucum Sakat Olur!’ başlığıyla yayınladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Külliye 53” adlı kitabımın ön adı “Olmadı be REİS” idi. Yaklaşık 9-10 ay önce vermiştim bu ismi. Yanına da, naz makamında, sevimli bir ikon koymuştum! Sayın Cumhurbaşkanının İstanbul Eyüp İlçesinde cami açılışındaki konuşmasını izledikten sonra, meseleyi tanımlamak için bu ön adın artık yetmeyeceğini hissettim. Alenen yapılan bu din istismarı doğrusu yüzümü kızarttı. O camiye gelmek isteyen farklı parti ya da görüşlerden insanların hangi halet-i ruhiyeyi taşıyacağını-yaşayacağını düşündüm... Eğer bir tanesi bile bu sebeple gelmekten imtina ederse, veya yolunu değiştirip başka bir yere yönelirse vebalini düşündüm.

Dine yapılan bu büyük haksızlık içimi burktu

Ve o insanlara yapılan yanlışı bir yana koyalım, dine yapılan bu büyük haksızlık içimi burktu, “bu kadarı da olmaz” dedim kendi kendime. Ve bunu, bana götürüsü ne olursa olsun dile getirmeye karar verdim. (...) Bu konuşmasıyla sanıyorum mezkûr ön ada REİS kelimesi uygun düşmüyor artık! O gülümseyen ikon da öyle. Böyle REİS’lik olmaz çünkü. Zira bizim bildiğimiz REİS’ler gemisindekileri tayfalar, miçolar, gemiye yeni binenler, yakınlar, uzaklar, şu görüşlüler bu inançlılar diye ayırmaz, sevmediklerini azgın dalgalara bırakmaz, dinleri hakkında hüküm kesip de hiç kimse için bunların zaten bu misyonla (rota-Allah yolu) işi yoktur vesaire demez. Yazık oldu, yazık edildi tarihi potansiyele; Allah’ın bu millete ve İslam ümmetine verdiği birlik, dirlik içerisinde ayağa kalkmak, dini ve dünyayı hakça, onurluca, başı dik yaşamak fırsatına... Bu duruma düşmemeliydi, dava bu kadar düşürülmemeliydi. Hem onun adına, hem kendi adıma, hem (özellikle konuşmayı alkışlayan) milletim adına, hem de dinim adına çok üzgünüm.

Mimberin ve kürsünün durumu maalesef budur!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı bir cami açılışında cemaatten oy istedikten sonra konuşmasını Fatiha ile tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki göstermişti. Erdoğan cami açılışında “Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız” ifadelerini kullanırken konuşmasını Fatiha ile tamamladı. Twitter hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Dervişoğlu, “Cuma Namazı sonrası Alibeyköy’deki bir cami açılış töreninde konuşan AKP genel başkanı R. Tayyip Erdoğan, cemaatten önce oy istedi akabinde de Fatiha... Mimberin ve kürsünün durumu maalesef budur! Allah sonumuzu hayr eylesin!..” ifadelerini kullandı.