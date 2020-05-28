Siyaset hareketleniyor

Ankara’da siyaset Ramazan Bayramı sonrasında gündemdeki tartışmalarla hızlı bir tempoya hazırlanıyor.

Türkiye’de siyaset Ramazan Bayramı sonrasına hazırlanırken, partilerin koronavirüs salgınının etkisini yitirmesiyle birlikte daha çok sahaya ineceği ve TBMM’nin önemli yasalar için aktif bir biçimde çalışacağı bir döneme giriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu açıkladığı “gönül seferberliği” Ankara’daki siyasî kulislerde farklı açılardan yorumlanırken, muhalefet partileri de olası bir erken seçime hazırlıksız yakalanmamak için çalışıyor.

Erken seçim tartışmaları

Erdoğan, İstanbul il teşkilatıyla yaklaşık 2 aylık aranın ardından video konferansla yaptığı toplantıda, “Yarından tezi yok yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, Çarşamba’dan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek, kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler bazı siyasî uzmanlar ve muhalefet yetkilileri tarafından erken seçim sinyali olarak yorumlanırken, Erdoğan bir gün sonra 81 il teşkilâtı ile bayramlaşması sırasında ise “Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var” diyerek bu iddialara üstü kapalı şekilde cevap verdi.

Koronavirüs önemli etken

Partilerin siyasî faaliyetlerinde görülen ivme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kısa bir süre önce gündeme getirdiği siyasî partiler kanunu ile seçim yasasında değişiklik önerilerini aynı kapsamda değerlendiren bazı uzman- lar, seçimin daha erkene alınacağını öne sürüyor. Konsensus Araştırma’dan Murat Sarı, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, erken seçim için başlangıçta sonbaharı öngördüğünü ancak pandemi nedeniyle bunun artık mümkün olamayacağını söyleyerek, 2021 yılının Mart ayından sonra her an seçim beklediğini ifade ediyor. Sarı, normalde 3 yıl sonra yapılması gereken seçimin erkene alınmasında ona göre etkili olan hususlardan birinin ekonomik krizin yanı sıra koronavirüs ile mücadele olduğunu söylüyor.

Asıl salgın ekonomide olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir süre önce yaptığı ülke turunun Erdoğan’a “ilham vermiş” olabileceğini söyleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Vatandaşla temas tabi önemli ama Sayın Erdoğan’a korumalardan kimse yaklaşamıyor ki. Sadece ‘benim yüzümü görsün, belki ikna olur’ demek yanlış. Hayır, yüz görümlüğü bitti” yorumunda bulunuyor. Türkkan, koronavirüs sonrasında salgının bir de ekonomi alanında yaşanacağını belirterek, “Ekonomik salgın önemli bir eşik iktidar için. Bu salgın milleti hasta ediyor belki, ama iktidarları öldürüyor. O ölümden önce seçime gitmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bununla ilgili anketler yaptırıyorlar. Ama anketlerin hiçbiri şu anda uygun gördüğü bir zemin hazırlamadı” diyor.