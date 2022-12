Siyaset mühendisliği kaybedecek, Millet iradesi kazanacak

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NA VERİLEN CEZAYA ALTILI MASA LİDERLERİNDEN ORTAK TEPKİ: DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: Türkiye üstündeki kara örtüyü millî iradeye sahip çıkarak kaldıracak. Partinin adliye temsilcisi haline gelmiş yargı mensupları bilmeli ki milletimiz iradesine sahip çıkacak. Yeni bir siyasî mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz.

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU: 28 Şubatçılar Sarayın içinde. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisi. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız. Darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz.

İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER: Bu kararın arkasında bir büyük korku var. Onlar korkuyor, biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat! Dünün korkakları nasıl kaçarak gittiyse, bugünün korkakları da kaçarak gidecekler. İradenize güvenin.

SP LİDERİ TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Bu karar vicdanî ve hukukî değildir. Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur. Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetti, bugün ve yarın da kaybedecek.

DEVA PARTİSİ LİDERİ ALİ BABACAN: Siyasî içerikli her türlü dava bizzat hükümet tarafından yönetiliyor, yönlendiriliyor. Böyle bir ülkede adalet ve hukuktan söz etmek mümkün değil. Türkiye dönüşümlü zorbalık döneminin yaşandığı bir ülke haline geldi.

GP LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU: Millî iradenin üstünde bir irade tanımamalıyız. Demokrasiyi koruyacağız. Seçmen iradesini savunacağız. Dayanışma içindeyiz. Bu bir şahsı savunmak değil, ilkeleri ve demokrasiyi savunmaktır.

***

Herşey çok güzel olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması sonrası yaptığı konuşmada, “Alınan karar hukuk dışı ve akıl dışı durumun ifadesidir. Bu dava, Türkiye’de yargının içine düşürüldüğü durumun bir özetidir. Bu karar, Türkiye yargısı adına utanç vesikasıdır” dedi ve ekledi: “Benim hâlâ gençliğim var. Hâlâ umudumuz yüksek. Milyonlarca kollarını sıvayan, adalete susamış Türk milleti var. 2023’te herşey çok güzel olacak.”

***

İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW: Hesaplı bir saldırı

Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İmamoğlu kararını, “2023 seçimlerine giden süreçte Türkiye’de siyasî muhalefete yönelik haksız ve siyasî olarak hesaplanmış bir saldırı” olarak niteledi.

***

Siyaset mühendisliği kaybedecek, Millet iradesi kazanacak

İBB Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu’na verilen hapis cezası büyük tepki toplarken, siyasiler “Siyaset mühendisliği kaybedecek millet iradesi kazanacak” mesajı verdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına siyasetçilerden sert tepki gösterildi. Siyasetçiler verdikleri mesajlarda adalet, hukuk, milli irade ve demokrasi vurgusu yaptı.

Uysal: Siyasi mühendisliğe müsaade etmeyiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Bir hikâye başladığı yerde -Saraçhane’de- hukuk katledilerek bitiyor; Türkiye üstündeki kara örtüyü milli iradeye sahip çıkarak kaldıracaktır! Bugüne dek “milli irade” sözünü dilinden düşürmeyen ve fakat dillerine pelesenk ettikleri her değerin için boşaltan AKP zihniyetinin tahakkümünde, partinin adliye temsilcisi haline gelmiş yargı mensupları bilmelidir ki hem İstanbullu hem tüm Milletimiz iradesine sahip çıkacaktır. Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz.”

Adaletin katline şahitlik ediyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “28 Şubatçılar, artık Saray’ın içindedir. Saray, artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bugün hukukun, adaletin katline şahitlik ediyoruz. Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. Ama unuttuğunuz bir şey var; hiçbir CHP’li, zorbalar karşısında sinmez, geri adım atmaz. Göreceksiniz, öğreneceksiniz bunu. Biz and içtik ve dedik ki; ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız. Ama bu karanlığı yenmek yetmez. Bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine atacağız.

Ben İstanbul’dan yola çıkıyorum. Moralinizi bozmayın. Hak galip gelecek, sonunda halk galip gelecek. Milletimize söz veriyorum ki darbeci, organize kötülüğü yeneceğiz. Yeneceğiz. Emin olun. Yeneceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi, hep beraber, birlikte dile getireceğiz. Ekrem Başkan’ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir.”

Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar, haksızlık yaparlar. Bugün Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var. Onlar korkuyor, biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Dün benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa, bu cezayı da yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız, demokrasi ile yırtacaksınız. Dünün korkakları nasıl kaçarak gittiyse, bugünün korkakları da kaçarak gidecekler. Kendinize güvenin. İradenize güvenin. 2019 31 Mart’ı hatırlayın. Asıl mahkeme burası. Saraçhane’de kurulan mahkeme. Yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız. Bu haksızlığın karşısında duracağız. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat.”

Milletin iradesini reddedenler kaybedecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir! Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur! Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir!”

Demokrasi tarihi açısından utanç duyulacak bir gün

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız. Demokrasi tarihi açısından ileride hatırlandığında ‘hicap’ ve ‘utanç’ duyulacak bir gündür. Yargının siyasallaşması bakımından siyasi bir konu ama demokrasi tarihimiz ve ortak kültürümüz açısından siyaset üstü bir konudur. Milli iradenin üstünde bir irade tanımam. Tanımamalıyız ve eğer milli iradeyi aşan bu kararları varsa hukuk kararları, meşruiyeti her an tartışılacak kararlardır. Yargı bağımsızlığıyla ifade edilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Siyasetin yargı üzerine müdahalesiyle karşı karşıyayız. Bunun üzerinden gelecek seçimlerle ilgili mesaj verme niyeti varsa iktidardakilerin, bu mesaj kesinlikle tarafımızca kabul görmeyeceği gibi mesajın karşılığında da demokratik her türlü çabayı gösteririz. Demokrasiyi koruyacağız. Seçmen iradesini savunacağız. 1-1,5 sene kaldı. Eğer başka bir tercih söz konusuysa, seçimde sandığı ortaya gelecek. Mahalli seçim açısından söylüyorum. Genel seçim açısından da zaten tablo aşikardır. Tekrar dayanışma içindeyiz, yanınızdayız. Bu bir şahsı savunmak değil, ilkeleri ve demokrasiyi savunmaktır.”

Babacan: Adaletten söz etmek mümkün değil artık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Türkiye’de şöyle koskoca bir gerçek var ki artık siyasi içerikli her türlü dava bizzat hükümet tarafından yönetiliyor, yönlendiriliyor. Yargı bağımsızlığı artık tamamen kenara itilmiş olduğu bir tabloyla şimdi karşı karşıyayız. Siyasi içerikli davalarda veya hükümetin yakından takip ettiği davalarda hükümetin istediği yönde karar alan savcılar ve hakimler ödüllendiriliyor.

Hükümetin iradesi dışında, hükümetin istemediği yönde adımlar atan, kararlar alan hakimler de bir şekilde cezalandırılıyor. Böyle bir ülkede adaletten söz etmek mümkün değil artık. Hukuktan söz etmek de mümkün değil. Türkiye adına gerecekten çok üzülüyorum. Türkiye adına hicap duyuyorum böyle bir gelişmeden. Çünkü Türkiye artık tam üste çıkanın alttakileri ezdiği, dönüşümlü zorbalık döneminin yaşandığı bir ülke haline geldi. Tekrar tekrar maalesef ortaya koyuyoruz.”