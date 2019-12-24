Siyaset sahiciliğini yitirdi

KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye’deki siyasi seçmen hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Ağırdır, seçmenin parti fark etmeksizin verdiği oydan rahatsız olduğunu ancak yine de aynı partiye destek vermeye devam ettiğini belirtti. Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, Gazeteci Ayşe Arman’a konuşan Ağırdır, şu ifadeleri kullandı: “ Bugünkü geldiğimiz noktada, AK Parti çuvalladığı için, dağın öbür tarafındaki vaatleri konusunda, artık başka niyetleri olduğuna dair toplumda bir tereddüt oluştuğu için ve kutuplaşma arttığı için giderek işler bu noktaya döndü… Dolayısıyla öyle bir şey yaşandı ki Türkiye’de, sosyolojik olarak direkt birbirimizden koptuk.Siyasi olarak da “AK Parti yandaşları” ve “karşıtları” diye kutuplaştık. 2014’ten beri, 5 yılda, 8 kez sandığa gittik. Giderek, karşı tarafa olan nefretimizden dolayı, burada huzursuz da olsak, sürdürmeye devam ediyoruz pozisyonumuzu… Siyaset, Türkiye’de sahiciliğini yitirdi. Son 2 yılın en önemli değişimi budur. Duygular değişti. 5 sene önce 2011 seçiminde, AK Parti’ye oy verenler, aşkla oy verdiler. Ama şimdi, bir kısmı, aşkla değil, ‘Lanet olsun!’ dedikleri için ve öbür tarafa da gidemedikleri için AK Parti’ye oy veriyorlar.”