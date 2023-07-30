Siyaset ve yargı çürüdü

Türkiye’deki yargı sistemine ve siyasete yönelik eleştirilerde bulunan Hukukçu Figen Çalıkuşu, her iki kurumun da benzer şekilde çürümeye devam ettiğini ifade etti.

Türkiye’deki yargı sistemine ve siyasete yönelik eleştirilerde bulunan Hukukçu Figen Çalıkuşu, her iki kurumun da benzer şekilde çürümeye devam ettiğini ifade etti. Çalıkuşu, adaletin sağlanmasında ciddi sıkıntılar yaşandığına ve yargıda meydana gelen garipliklerin önemli bir handikap olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde yargı mensuplarına yönelik verdiği uyarıyı hatırlatan Çalıkuşu, aynı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir yazıda yer alan bir davaya yapılan müdahale iddialarından bahsettiğine işaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hâkimler Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç ve Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın adının bu davada geçmesini sorgulayan Çalıkuşu, konu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Çalıkuşu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenerek HSK üyelerinin yargıya müdahalesi konusunda bilgi talep etti.

Haber Merkezi