Siyaset yenilenmeli

ASİAD Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Bir şeylerin adam akıllı değişmesi için önce siyasetin yenilenmesi gerekir” dedi.

Türkiye Patronlar Platformu (TPP) ve Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, Küresel Koronavirüs Salgını sebebiyle dünya ekonomilerinde yaşanmak üzere olan ve 1929 Buhranından daha büyük yaralar açması düşünülen küresel ekonomik buhranla mücadelede kamuda tasarrufun önemini hatırlatarak, “Ekonomide kara kışa girmek üzereyiz. Tünelin ucundayız. Tünelden sağlam çıkabilmemiz için kamuda tasarruf tedbirleri almak zorundayız” dedi. Küresel pandeminin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok konuda dengeleri sarstığını ifade eden Başaran, “Değişen dengelerde siyaset de değişmeli. Bu denli büyük ölçekli bir olayın içerisinde hâlâ değişmeyen şeyler varsa, burada ciddi yanlışlar vardır demektir. Bir şeylerin adam akıllı değişmesi için önce siyasetin yenilenmesi, siyasi bakışın güncellenmesi, yorgun bir siyasi akıl yerine, taze ve dinamik bir siyasi akıl gerekir” ifadelerini kullandı.

Ekonomide kara kışa girmek üzereyiz

Bu değişimin kamuda alınacak tasarruf tedbirleriyle başlayacağına işaret eden Başaran şunları kaydetti: “Ülkemiz siyasette yeni bir yol haritası çizmek zorunda ve bu yol haritası mutlaka daha uzlaşmacı, daha hassas dengeler üzerine kurulmalıdır. Dünyada gelir eşitsizliğinin yaygın olduğu ve giderek büyüdüğü bir dönemde ortaya çıkan ‘Koronavirüs İlleti’nin küresel ölçekte yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle ekonomide kara kışa girmek üzereyiz. Kaçınılmaz bir şekilde bizi bekleyen o zorlu şartları göğüsleyerek en hafif şekilde atlatabilmek için acilen kamuda tasarruf önlemleri almak zorundayız. Aksi takdirde önümüzde süreçte Lübnan’a dönebiliriz.”

Ortak akılla hareket edilmeli

“Henüz tünele girmedik fakat tünelin ucundayız” diyen Başaran sözlerini şu şekilde tamamladı: “Dünyada birçok ülke, 1929 Buhranından çok daha büyük yaralar açacağı beklenen küresel pandeminin etkilerinden ancak kamuda tasarrufla, en az seviyede etkilenmeyi düşünürken, bizim de bu konuda ciddî adımlar atarak kamuda tasarrufu tabir yerindeyse bir seferberlik haline getirmemiz ve alacağımız zararı en aza indirmemiz şart görünmektedir. 1929’dan sonraki en büyük buhranı ilerleyen günlerde hep birlikte yaşamaya başlayacağız. Ne kadar doğru tedbir alır ve arkasında durursak, geleceğimizi o kadar teminat altına almış olacağız. Ortak Aklı kullanmak lâzım. Ortak akla belli ki bu süreçte hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. Bu sebeple en kısa zamanda İktisat Kongresi’ni toplamamız ve yol haritasını belirlememiz lazım.”

İstanbul – Yeni Asya