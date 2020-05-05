"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Siyaset yenilenmeli

05 Mayıs 2020, Salı 22:08
ASİAD Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Bir şeylerin adam akıllı değişmesi için önce siyasetin yenilenmesi gerekir” dedi.

Türkiye Patronlar Platformu (TPP) ve Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran, Küresel Koronavirüs Salgını sebebiyle dünya ekonomilerinde yaşanmak üzere olan ve 1929 Buhranından daha büyük yaralar açması düşünülen küresel ekonomik buhranla mücadelede kamuda tasarrufun önemini hatırlatarak, “Ekonomide kara kışa girmek üzereyiz. Tünelin ucundayız. Tünelden sağlam çıkabilmemiz için kamuda tasarruf tedbirleri almak zorundayız” dedi. Küresel pandeminin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok konuda dengeleri sarstığını ifade eden Başaran, “Değişen dengelerde siyaset de değişmeli. Bu denli büyük ölçekli bir olayın içerisinde hâlâ değişmeyen şeyler varsa, burada ciddi yanlışlar vardır demektir. Bir şeylerin adam akıllı değişmesi için önce siyasetin yenilenmesi, siyasi bakışın güncellenmesi, yorgun bir siyasi akıl yerine, taze ve dinamik bir siyasi akıl gerekir” ifadelerini kullandı. 

Ekonomide kara kışa girmek üzereyiz

Bu değişimin kamuda alınacak tasarruf tedbirleriyle başlayacağına işaret eden Başaran şunları kaydetti: “Ülkemiz siyasette yeni bir yol haritası çizmek zorunda ve bu yol haritası mutlaka daha uzlaşmacı, daha hassas dengeler üzerine kurulmalıdır. Dünyada gelir eşitsizliğinin yaygın olduğu ve giderek büyüdüğü bir dönemde ortaya çıkan ‘Koronavirüs İlleti’nin küresel ölçekte yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle ekonomide kara kışa girmek üzereyiz. Kaçınılmaz bir şekilde bizi bekleyen o zorlu şartları göğüsleyerek en hafif şekilde atlatabilmek için acilen kamuda tasarruf önlemleri almak zorundayız. Aksi takdirde önümüzde süreçte Lübnan’a dönebiliriz.” 

Ortak akılla hareket edilmeli

“Henüz tünele girmedik fakat tünelin ucundayız” diyen Başaran sözlerini şu şekilde tamamladı: “Dünyada birçok ülke, 1929 Buhranından çok daha büyük yaralar açacağı beklenen küresel pandeminin etkilerinden ancak kamuda tasarrufla, en az seviyede etkilenmeyi düşünürken, bizim de bu konuda ciddî adımlar atarak kamuda tasarrufu tabir yerindeyse bir seferberlik haline getirmemiz ve alacağımız zararı en aza indirmemiz şart görünmektedir. 1929’dan sonraki en büyük buhranı ilerleyen günlerde hep birlikte yaşamaya başlayacağız. Ne kadar doğru tedbir alır ve arkasında durursak, geleceğimizi o kadar teminat altına almış olacağız. Ortak Aklı kullanmak lâzım. Ortak akla belli ki bu süreçte hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. Bu sebeple en kısa zamanda İktisat Kongresi’ni toplamamız ve yol haritasını belirlememiz lazım.”

İstanbul – Yeni Asya

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'de mukaddesata tehdit

    Trafik cezaları caydırıcı olmalı

    'Dış kaynak bulamazsak işimiz zor'

    Helalleşmeyi unuttuk

    Karantina umut ve huzur getirecek

    Siyaset yenilenmeli

    AYM, infaz paketini inceleyecek

    Çocuk mahpuslar tahliye edilmeli

    Gerd Müller: Yunanistan’daki sığınmacı kamplarındaki durum utanç verici

    'Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak'

    Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var

    Bilim insanlarından önemli uyarı!

    ABD'de ölü sayısı 69 bin 974’e yükseldi

    Nisan ayında 220 işçi öldü

    235 bin İdlibli evine döndü

    Milyonlarca çocuk yerinden edildi

    'TR-C 19' ilacı hakkında açıklama

    İspanya Sağlık Bakanlığı: İkinci dalga riski hala var

    "PKK'lı sayısı 500'ün altına düştü"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fitneyi artık söndürelim
    Genel

    Adalete çağrı
    Genel

    Böyle birşey imkânsız, patlama kaçınılmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılıkla nereye?
    Ahmet BATTAL

    Büyüklerin avı büyük olur
    Ali FERŞADOĞLU

    73 fırkadan ehl-i necat hangisidir?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Muhammet ÖRTLEK

    Korona sonrası muhtemel senaryolar
    Faruk ÇAKIR

    Küresel yanıltma
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtlarımız hizmetlerimize

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.