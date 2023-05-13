Siyaseti yeniden şekillendirme fırsatı

Washington Post gazetesi, Türkiye’deki seçimlerin nasıl yapıldığına ilişkin bir haber yayımladı.

Claire Parker imzasıyla yayımlanan haberde, “Ülkeleri daha derin bir otoriterliğe doğru batıyor olsa da, Türkler seçimleri seviyor ve ülke siyasetini yeniden şekillendirmek için gerçek bir şansa sahipler” ifadeleri kullanıldı. independent Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’deki seçim sistemiyle ilgili detayların paylaşıldığı haberde, ülkede oy kullanmanın zorunlu olduğuna ve 2018’deki yüzde 86’lık katılım oranının birçok ülkedeki seçimlerden yüksek olduğuna dikkat çekildi. Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan, Ortadoğu’da Demokrasi Projesi Türkiye Direktörü Merve Tahiroğlu, “Türkiye’nin rekabetçi seçim düzenleme konusunda çok uzun bir geçmişi var. Bu nedenle, toplumun her kesimi için, insanların ‘liderimizi seçtik’ diye düşünebileceği özgür seçimlerin var olması asgari bir gereklilik” diye konuştu. Seçimlerin güvenli olup olmadığına ilişkin tartışmalara da değinilen haberde Türkiye’deki sivil toplumun seçim sonuçlarını gözlemleme konusunda zengin bir geleneğe sahip olduğuna dikkat çekildi. Oy ve Ötesi gibi grupların seçim sandıklarına on binlerce gözlemci gönderdiği vurgulanan haberde, oy sayım işleminin bu grupların da yardımıyla büyük ölçüde doğru şekilde yapıldığı ifade edildi.

Seçimler güvenli

Seçimlerin güvenli ve özgür olduğu değerlendirmesi yapılan Washington Post haberinde, seçimlerin adil olduğunu söylemenin ise zor olduğu savunuldu. Haberde seçim süreci boyunca Erdoğan’ın ucuz kredi, vergi affı gibi yöntemleri de içeren devasa kamu harcamaları yapabildiği ve medyayı da kendi anlatısı yönünde kontrol ettiği belirtildi.