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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Siyasetin Hıdırellez’ine yürüyoruz

09 Mayıs 2023, Salı 17:15
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale’de Millet İttifakı’nın milletvekili adaylarıyla bir araya geldi.

14 Mayıs’ta siyasetin Hıdırellez’ine yürüdüklerini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti: “14 Mayıs’a giderken sadece partiler yarışmıyor, ittifaklar yarışmıyor. Cumhurbaşkanı adayları yarışmıyor. İki zihniyet yarışıyor. Millet İttifakı olarak 6 farklı partinin genel başkanları olarak 1,5 yıldır toplanıyoruz. Çok önemli dokümanlar ortaya koyduk. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken işaret fişeği niteliğinde metinlere imza attık. Biz birleştirmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin üstündeki istiklal güneşini daim kılmaya çalışıyoruz. Onlar da bilinçli bir şekilde düşmanlaştırmaya, ayrıştırmaya, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışıyorlar. Bilinçli bir propaganda stratejisiyle karşı karşıyayız. Farkında olalım. 15 Mayıs sabahı siyasetin Hıdırellez’i gibi özgür bir bahar havasını hep beraber teneffüs edeceğiz. Hani ‘yine baharlar gelecek’ diyor ya 13. Cumhurbaşkanımız diyeyim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, evet yine baharlar gelecek. ve hep birlikte getireceğiz bunu. Omuz omuza getireceğiz.” 

 

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