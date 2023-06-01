“SİYASETEN FANATİKLEŞTİRİLEN CEMAATLER HAYATIN GERÇEKLİĞİNDEN KOPARILIYOR. BU DURUM SİSTEMİ DE, MAHALLENİN DİNDAR EĞİTİMLİ GENÇLERİNİ DE ÇÜRÜTÜYOR.”

İKİ YÖNLÜ BİR HINÇ

Yazar Tarık Çelenk: “Siyaseten fanatikleştirilen cemaatler iki yönlü hıncın sebebini teşkil ediyor. Rasyonel hayat içinde etik ve vicdan değerleri olan eğitimli aydın genç kuşak ve orta sınıf, tarikatlardan ve kurumsal dinden soğuyor ve çelişkileri görenlerin dogmatik bir materyalizme bağlı kalmalarına yol açıyor.”

SİSTEMİN ÇARKLARINA GİRİNCE

“Muhafazakâr köklü bir vakıf geleneğinden yetişmiş bir entelektüel, sistemin çarklarına dahil olan dönem arkadaşlarının yolsuzluk ve zenginlik hikayelerinin çokluğundan üzüntü ile bahsetti. Seçimler ve beka tartışmaları derken çürüyen sadece sistem değil, mahallenin dindar eğitimli gençleri.”

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Siyasi fanatizm Dinden soğutuyor - Siyasileşme cemaatleri yozlaştırıyor

Ekopolitik Düşünce Merkezi’nin Kurucusu Tarık Çelenk, siyaseten fanatikleştirilen cemaatlerin dinden soğuttuğuna dikkat çekti.

Ekopolitik Düşünce Merkezi’nin Kurucusu Tarık Çelenk, “Çürümenin manevi boyutu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karar’da yazan Çelenk, bugün ülkemizde milyonlara varan müritleri ile cemaatler ve tarikatlarda irrasyonel siyasi ve ticari etki-çıkar sorunu olduğunu söyleyerek, “İnsanlar huzur bulduğu bu grup ortamlarında günlük hayatın sorunlarından kaçabilecek metafizik gerçeklik alanlarının, fizik-rasyonel yaşadıkları gerçeklikle bağlayıcı bir özdeşimi kurmaktadırlar. Bu iki alanın sekülerize edilememesi tarikat ve cemaatlerin doğrudan siyaset ve ticaret çıkarlarına alet edilmesi anlamını da taşımaktadır. Siyaseten fanatikleştirilen cemaatler hayatın gerçekliğinden kopartılmakta, iki yönlü hıncın sebebini teşkil etmekteler. Bu durumun bir başka sonucu da rasyonel hayat içinde etik ve vicdan değerleri olan eğitimli aydın genç kuşak ve orta sınıfın, tarikatlardan ve kurumsal dinden soğumasına neden olmaktadır. Şeyhin sezgi yoluyla metafizik alandan aldığı haberlerin fizik gerçekliği tamamen bağlaması varsayımının bağlı insanların iradesini elinden aldığı ve fanatizme yol açtığı açıktır. Bir başka durum da bu çelişkiyi gören insanların ise metafizik alanı yok saymaları ve dogmatik bir materyalizme bağlı kalmaları sorununa yol açmaktadır” dedi.

Çürüme derinleşiyor

“Daha geçen gün muhafazakâr köklü bir vakıf geleneğinden yetişmiş bir entelektüelle konuşuyordum. Kendisi dönem arkadaşları için oldukça kötümserdi” diyen Çelenk şunları söyledi: “Öncelikle sistemin çarklarına dahil olan arkadaşlarının yolsuzluk ve zenginlik hikayelerinin çokluğundan üzüntü ile bahsediyordu. (...) Seçimler ve beka tartışmaları derken çürüyenin sadece sistem değil mahallenin dindar eğitimli gençleri olduğunu fark edemeden yeni bir döneme girmekteyiz. Dinin siyasette kitleler üzerinde rahat kullanılabilmesi veya tarikat yöneticilerin aktif siyasi tavır sergilemeleri, kendilerinde var sayılan manevi gücün dünya işlerinde de belirleyici olduğu varsayımına dayandırılmakta. Bu durum ise çürümeye 19-20. Yüzyıldakine göre bugün için çok daha derin bir boyut kazandırmakta. Dibi bulduk bundan sonra çıkarız veya bundaki şerden ileride önümüze bir hayır tekrar çıkar umudunu taşımaktan öte de bizlere bir yol gözükmemekte.”