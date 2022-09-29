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30 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Siyasi iktidar yandaşa para aktarmaktan vazgeçmeli

29 Eylül 2022, Perşembe 17:00
Genel Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2021 Yılı Denetim Raporu’nu değerlendirdi.

Uğur, “Şehir hastanelerine yapılan usulsüz ödemeleri ortaya koyan Sayıştay Raporu, ulusal kaynaklarımızın yandaşlara nasıl usulsüzce aktarıldığını göstermektedir. Her şeyin üstünde Sayıştay Raporu insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını da gözler önüne sermektedir. Birilerinin ekonomik çıkarı yurttaşın sağlığı ile devşirilemez. Ayrıca sözleşme şartlarına göre; şirket personeli tarafından verilmesi gereken hizmetin idare personeli tarafından verilmesi hukuksuzdur. Siyasi iktidar, insan sağlığı üzerinden yandaş şirketlere para aktarmaktan vazgeçmeli ulusal kamucu nitelikli sağlık hizmetini öncelemelidir” dedi.

Ankara - anka

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