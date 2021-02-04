Siyasi talimatlarla yargı felç edildi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, yargının siyasi talimatlarla felç edildiğini söyledi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yurtdışında bulunan Ahmet Nesin’in yeniden yargılanmasına Çağlayan’daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Fincancı, Önderoğlu ve Nesin, Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla düzenlenen nöbetçi genel yayın yönetmeni kampanyasına katılımları sebebiyle 20 Temmuz 2016’da tutuklandıktan on gün tahliye edilmiş, yargılamaları da 17 Temmuz 2019’da tahliye ile sonuçlanmıştı. Ancak istinaf mahkemesinin 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını bozması üzerine Fincancı ve Önderoğlu mahkeme karşısına çıktı. Yargının siyasî talimatlarla felç edildiğini vurgulayan Önderoğlu, 20 yıl sonra iktidarın reformdan bahsetmesinin kimse için inandırıcı olmadığının altını çizdi.

Hukuk devleti alaşağı edildi

Önderoğlu, ‘‘Bir çiçekle bahar gelmez. 17 Temmuz 2019 günü bizler beraat ettiğimizde baharın gelmeyeceğini biliyorduk. Gazeteciler o dönem gruplar halinde tutuklanıyor, ben bu dosyaları takip ediyordum. Arkadaşlar bir çiçekle bahar gelmez. Çünkü bugün yüzlerce gazeteci yargı tacizi altında. Ya hapishanede ya adlî kontrol altında sokakta hapishane ruhu ile yaşıyor. Üstelik yurtdışına çıkış yasağı ile görev yapmaları engelleniyor. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından bu kurum (TTB) ve bu arkadaşımızı hedef seçildikten sonra beraatlerin bozulması hukuk devleti değerlerinin alaşağı edildiği izlenimini yaratır bizdeki izlenim de budur. ‘Bugün mahkemeye çıktığında ne bekliyorsun?’ diye soracak olursanız, ben Türkiye yargısından artık hiçbir şey beklemiyorum’’ dedi.