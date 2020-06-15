Siz misiniz beraat ettiren?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “dönek”, “fırıldak”, “AKP stepnesi” diyen kişi hakkında açılan dâvâda beraat kararı veren yerel mahkeme hâkimi ile kararı onayan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkan ve 2 üyesi hakkında soruşturma açtı.

Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, asliye ceza mahkemesi hâkimi ile istinaf heyetini HSK’ya şikâyet etti. HSK Birinci Dairesi yargıçları, ‘Yaptıkları işler ve davranışlarla görevlerini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısı uyandırmakla’ suçlayarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den soruşturma izni istedi. Hâkimler hakkındaki soruşturma Bakan Abdulhamit Gül’ün izniyle başladı. Yapılacak soruşturma sonucunda HSK İkinci Dairesi, hâkimlerle ilgili son kararını verecek.

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