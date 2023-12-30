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30 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Skandal

30 Aralık 2023, Cumartesi 06:12
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞANS-BAHİS OYUNLARINDAN ALINAN VERGİ ORANINI YÜZDE 50 DÜŞÜRDÜ.

Çalışan kesim, esnaf tepkili

Yeni yılda iğneden ipliğe vergilere yüzde 50 üzerinde zam yapılırken, şans-bahis oyunlarından alınan vergiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla yüzde 50 oranında düşürüldü. Bu skandal karara vergi altında ezilen işçi, memur, emekli, esnaf, çiftçi büyük tepki gösterdi.

Haramı teşvik ediyorlar

VERGİ uzmanı Ozan Bingöl, “Daha birkaç ay önce KDV oranları arttırılırken Şans Oyunları Vergisi indiriliyor. Ne yaman çelişki” derken, Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, sözkonusu oyunların dinen haram olduğunu belirterek, hükümeti haramı teşvik etmekle suçladı.

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Skandal

SP Lideri Karamollaoğlu, bahis ve şans oyunlarından alınan vergilerin yüzde 50 oranında düşürülmesiyle ilgili “Oyun denilen bu işlerin adı kumardır! -Kumar ise haramdır! -Haram da iktidar eliyle teşvik edilmez!” dedi.

Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü. Resmi Gazete’de yayımlanan konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10’dan yüzde 5’e, at yarışlarında yüzde 14’ten yüzde 7’ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20’den yüzde 10’a indirildi. Karar, 1 Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek. Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan ‘7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile dağıtılabilir ikramiye oranı da yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltildi.

Haram iktidar eliyle teşvik edilmez

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bahsi geçen karara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu şunları söyledi: “21 yıldır ülkemizin kaynaklarını; -Üreticiye değil faiz lobilerine, -Alın terine değil rantiyeye, -Tarım ve hayvancılığa değil beton ve asfalta aktaran iktidar, akıl almaz işlere imza atmaya devam ediyor. Çiftçi ve besicinin kullandığı mazotta vergi indirimi yapmayan Ak Parti iktidarı, şans ve bahis oyunları vergisinde %50 indirim yaptı! -Oyun denilen bu işlerin adı kumardır! -Kumar ise haramdır! -Haram da iktidar eliyle teşvik edilmez!”

Mehmet Kara - ANKARA

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