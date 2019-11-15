SMO, 9 Ekim'den bu yana 224 şehit verdi

Barış Pınarı Harekatı'nda 9 Ekim'den bu yana yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren Suriye Milli Ordusu'ndan 224 asker şehit oldu, 692 asker yaralandı.

SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde teröristlerden kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri ile cephe hatlarının tutulması için çalışmalarına devam ediyor. Harekata destek veren SMO askerleri, özellikle Rasulayn'ın doğusunda teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor. SMO komutanları aracılığıyla derlenen bilgilere göre, 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 224 SMO askeri terörle mücadelede şehit düştü. SMO'dan 692 asker yaralanırken, 1 askerden haber alınamıyor. Çatışmalarda yüzlerce terörist ise TSK destekli SMO tarafından etkisiz hale getirildi. AA

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