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7 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

'Soçi görüşmesi Rusya’ya yarayacak'

07 Eylül 2023, Perşembe
Yazar Mühdan Sağlam, Erdoğan-Putin görüşmesini yazdı.

Artı Gerçek’teki yazısında Sağlam, “Türkiye’nin merakla beklediği görüşme, sonunda büyük bir anlaşmaya, yeni bir alanda iş birliğine dönük net cümleler kurulmadı, hedefler sıralandı, var olan durum özetlendi. Ankara’nın gündeminde olan tahıl koridoru açısından yeni bir ilerleme sağlanamadı ve Rusya bir kez daha taleplerini sıraladı. Ancak Türkiye bu ziyarette, Rusya’nın özellikle Afrika’da elini güçlendirecek 1 milyon ton tahılın yoksul ülkelere gitmesine imkan sağlayan bir aracı ülke oldu, Katar ise finansör. Bir anlamda Türkiye, böyle düşünmese bile, bu niyetle hareket etmese bile, Afrika’da Rusya’nın imaj tazelemesinde kolaylaştırıcı olacak. Türkiye’nin ana motivasyonu yoksul ülkelerin Türkiye üzerinden un aldığını, ekmeğe kavuştuklarını göstererek kendi prestijini ve elini güçlendirmek, ancak sonuç daha çok Rusya’ya yarayacak gibi duruyor. Beklenen doğal gaz hubi konusunda ciddi bir ilerleme olmadığı görülse de çalışma grubu kuruldu. Dikkat çekici olan iki lider zaten sık sık telefonda görüşüyorken, bakanlar arası ziyaretler yapılıyorken neden yüz yüze görüşmede ısrar edildiği, toplantıdan çıkan sonuç ve açıklamalar buna net bir yanıt sunmuyor” dedi.

Haber Merkezi

 

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  • HÜSEYİN İLHAN

    7.9.2023 11:34:33

    Ülkemizin menfaatini düşünen,milletin kazanmasını isteyen bir idareci SOÇİ görüşmesinde SURİYE problemi için kesinlikle bir kazanç elde etmsi gerekir di. Amma lafla peynir gemisi yürürttüğünü sanan,akıl,ruh sağlığı yitmiş,sadece kulşağıan SAM amcası ile TEL AVİV'deki haham dostlarının üfürüğü iel hareket edenden bu asla millet ve ülke menfaatine çıkmaaaz. Çıkacağını sanan TEKEDEN SÜT SAĞACAĞIM diyen ahmak misali olur.

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